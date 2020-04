Nữ ca sỹ Malaysia "tỏ tình" khiến trai Việt chết lịm ngày ấy giờ ra sao?

Chắc nhiều người còn nhớ, nữ ca sĩ Malaysia có tên Joyce Chu từng chinh phục không ít trái tim của các chàng trai Việt phải rung rinh. Cô nàng không chỉ gây thiện cảm bằng giọng hát ấm áp mà còn bằng gương mặt cực đẹp. Trong MV phiên bản tiếng Việt ra mắt tháng 3/2016, nữ ca sĩ Joyce Chu diện áo dài trắng, để tóc dài xõa ngang vai dịu dàng. Cùng với các cảnh quay tại địa danh nổi tiếng như công viên gần nhà thờ Đức Bà hay các quán ăn, đường phố Sài Gòn... Joyce Chu khiến nhiều người nhận xét trông chẳng khác một cô gái Việt Nam. Cùng giọng hát truyền cảm và vẻ ngoài xinh đẹp, nữ ca sỹ này đã khiến nhiều fan Việt tìm kiếm thông tin và hình ảnh. Thời điểm ra mắt MV, Joyce Chu đã đăng ảnh diện áo dài và viết: "Món quà đền đáp fan Việt ủng hộ tôi trong thời gian qua. Tôi nhớ Việt Nam quá". MV của cô gái xinh đẹp đã nhận được nhiều lời khen của fan bởi sự dễ thương, tươi trẻ. Sau 4 năm khi ra mắt MV khiến triệu trái tim các chàng trai Việt phải rung động, mới đây Joyce Chu lại khiến nhiều người phải nhớ tới mình khi thổ lộ tâm tư nhớ kỷ niệm khi sang TP HCM thực hiện MV và đặc biệt rất muốn gặp lại những người từng giúp mình. Thậm chí, Joyce Chu còn cho biết trong chuyến sang Việt Nam năm 2016, vì không biết tiếng Việt nhưng mặc áo dài lấy cảnh MV trước khu dân cư, cô nàng bị người dân than phiền. Tuy nhiên bên cạnh đó, nữ ca sỹ cũng gặp được nhiều người dân rất thân thiện, dành cho cô lời khen mặc áo dài xinh đẹp, duyên dáng. Cũng nhân dịp trải nghiệm văn hóa Việt Nam, Joyce Chu được nếm thử nhiều món ngon như phở Việt Nam. Cô cũng được bạn bè dụ ăn thử trứng vịt lộn nhưng vừa nghe miêu tả, nữ ca sỹ đã vội vàng từ chối. Ít lâu mới trở lại trên trang cá nhân nhưng Joyce Chu vẫn được fan đón nhận nhiệt tình. Dù chỉ cao 1,66m nhưng bù lại Joyce Chu lại sở hữu thân hình gợi cảm. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét Joyce Chu Cô có gương mặt baby trong sáng đáng yêu. Joyce Chu gia nhập làng giải trí từ khá sớm, có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Malaysia Chabor, 321 Go!, I miss you... Joyce Chu có phong cách trang điểm, ăn mặc khá giống người Hàn. Chính vì thế, cô thường bị cho là người Hàn Quốc hoặc bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Mời quý độc giả xem video: Em nhớ anh - Joyce Chu 四葉草@Red People (越南版《好想你》) - Nguồn: Youtube

Chắc nhiều người còn nhớ, nữ ca sĩ Malaysia có tên Joyce Chu từng chinh phục không ít trái tim của các chàng trai Việt phải rung rinh. Cô nàng không chỉ gây thiện cảm bằng giọng hát ấm áp mà còn bằng gương mặt cực đẹp. Trong MV phiên bản tiếng Việt ra mắt tháng 3/2016, nữ ca sĩ Joyce Chu diện áo dài trắng, để tóc dài xõa ngang vai dịu dàng. Cùng với các cảnh quay tại địa danh nổi tiếng như công viên gần nhà thờ Đức Bà hay các quán ăn, đường phố Sài Gòn... Joyce Chu khiến nhiều người nhận xét trông chẳng khác một cô gái Việt Nam. Cùng giọng hát truyền cảm và vẻ ngoài xinh đẹp, nữ ca sỹ này đã khiến nhiều fan Việt tìm kiếm thông tin và hình ảnh. Thời điểm ra mắt MV, Joyce Chu đã đăng ảnh diện áo dài và viết: "Món quà đền đáp fan Việt ủng hộ tôi trong thời gian qua. Tôi nhớ Việt Nam quá". MV của cô gái xinh đẹp đã nhận được nhiều lời khen của fan bởi sự dễ thương, tươi trẻ. Sau 4 năm khi ra mắt MV khiến triệu trái tim các chàng trai Việt phải rung động, mới đây Joyce Chu lại khiến nhiều người phải nhớ tới mình khi thổ lộ tâm tư nhớ kỷ niệm khi sang TP HCM thực hiện MV và đặc biệt rất muốn gặp lại những người từng giúp mình. Thậm chí, Joyce Chu còn cho biết trong chuyến sang Việt Nam năm 2016, vì không biết tiếng Việt nhưng mặc áo dài lấy cảnh MV trước khu dân cư, cô nàng bị người dân than phiền. Tuy nhiên bên cạnh đó, nữ ca sỹ cũng gặp được nhiều người dân rất thân thiện, dành cho cô lời khen mặc áo dài xinh đẹp, duyên dáng. Cũng nhân dịp trải nghiệm văn hóa Việt Nam, Joyce Chu được nếm thử nhiều món ngon như phở Việt Nam. Cô cũng được bạn bè dụ ăn thử trứng vịt lộn nhưng vừa nghe miêu tả, nữ ca sỹ đã vội vàng từ chối. Ít lâu mới trở lại trên trang cá nhân nhưng Joyce Chu vẫn được fan đón nhận nhiệt tình. Dù chỉ cao 1,66m nhưng bù lại Joyce Chu lại sở hữu thân hình gợi cảm. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét Joyce Chu Cô có gương mặt baby trong sáng đáng yêu. Joyce Chu gia nhập làng giải trí từ khá sớm, có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Malaysia Chabor, 321 Go!, I miss you... Joyce Chu có phong cách trang điểm, ăn mặc khá giống người Hàn. Chính vì thế, cô thường bị cho là người Hàn Quốc hoặc bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Mời quý độc giả xem video: Em nhớ anh - Joyce Chu 四葉草@Red People (越南版《好想你》) - Nguồn: Youtube