Nổi tiếng nhờ nhan sắc ngọt ngào, dàn cô giáo tuổi Sửu gây sốt

Thùy Linh (sinh năm 1997) gây “bão mạng” với clip hát tỏ tình ngọt ngào lan truyền trên mạng vào năm 2018. Nữ giáo viên 9x dạy tiểu học tại trường Blue Sky Academy (thành phố Vinh, Nghệ An). Thùy Linh chiếm được cảm tình của người đối diện nhờ gương mặt xinh xắn, dịu dàng, đặc biệt là nụ cười duyên. Không phải hot girl thế nhưng cô giáo 24 tuổi vẫn thu hút hơn hàng chục ngàn follower tại trang cá nhân. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, cô giáo Nghệ An còn sở hữu ngoại hình xinh xắn, nữ tính. Ngoài công việc giảng dạy, Thùy Linh còn có niềm đam mê với ca hát nên thường cover các ca khúc hot và đăng tải lên mạng. Xinh đẹp, dịu dàng là những điểm nổi bật giúp cô giáo mầm non Hoàng Nhung chiếm cảm tình của người đối diện. Cô giáo xinh đẹp này là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. Nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nên 9X thường được gọi là "cô giáo hot girl”, “cô giáo mầm non xinh đẹp”... Nguyễn Thị Tuyết Mai được nhiều người biết đến khi bức ảnh chụp góc nghiêng của cô được học sinh chia sẻ lên mạng. Ngoài những giờ đứng lớp và soạn giáo án, cô gái sinh năm 1997 còn có sở thích đi du lịch, đọc sách và tìm hiểu các nền văn hóa khác. Dương Quỳnh Nga từng gây chú ý trên mạng với bức ảnh do học trò chụp khi đi thực tập tại trường THPT Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Dù bị chụp lén, cô giáo 9X vẫn nhận được nhiều lời khen là có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp dễ bị nhầm là học sinh. Ngoài đời, cô gái đến từ Thái Nguyên có gu thời trang trẻ trung, năng động. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Cô giáo Hà Ánh Phượng lot top 10 giáo viên toàn cầu 2020 - Nguồn: VTV4

