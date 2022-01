Những thảm họa mua hàng online đón Tết khiến hội chị em nhớ đời

Những ngày cận Tết là thời điểm hội chị em đua nhau sắm sửa quần áo để đón năm mới. Thay vì đến tận cửa hàng chọn lựa, vì tình hình dịch bệnh nên không ít người lựa chọn việc mua hàng online. Tuy nhiên, việc mua hàng online là điều "hên xui" bởi sản phẩm nhận về không phải lần nào cũng đẹp, chuẩn chỉ theo ý mình. Đáng nhớ nhất là màn mua áo dài online đón Tết của một tài khoản có tên A.T, mặc dù đã nhờ nhân viên tư vấn kỹ càng và bỏ ra số tiền không nhỏ để mua, thế nhưng cô gái này lại nhận về sản phẩm nhìn "chán không buồn mặc". Sau một hồi trao đổi qua lại, cửa hàng thời trang này liên tục không chịu nhận lỗi vì đã tư vấn chẳng tận tâm và giao sai mẫu. Thậm chí, nhân viên khi nói chuyện còn giáng cho A.T một cú "dìm" cực đau lòng: "Ai mặc gì cũng xinh thì thành model hết rồi em". Một thảm họa mua hàng online khác không kém cạnh gì là chiếc áo ren trắng này. Hình ảnh chiếc áo sơ mi ren trắng shop chụp khá bắt mắt, điệu đà được chau chuốt từ đường may đến kiểu dáng. Tuy nhiên, khi chiếc áo đến tay người mua thì kiểu dáng vẫn vậy nhưng chất vải lại mỏng tang, trong suốt. Bà xã đội trưởng Quế Ngọc Hải Dương Thùy Phương từng là nạn nhân của việc mua hàng trên mạng, cô đã đặt mua một chiếc áo khoác nữ nhưng đến khi nhận hàng và thử lên người thì trông món đồ thời trang chẳng khác gì... giẻ lau nhà. Mặc dù kiểu dáng nhìn thoáng qua khá giống nhau, nhưng nhìn 2 người mặc thật là... chẳng có chút liên quan nào. Cô nàng này từng bỏ tiền ra mua bộ váy có giá 450 nghìn đồng, nhưng cô gái trẻ phải ấm ức "nuốt cục tức" khi quảng cáo và thực tế khác xa nhau hoàn toàn. Nhìn trên ảnh chiếc váy màu vàng vừa sang chảnh vừa nổi bật, thế nhưng khi nhận hàng, cô gái sững sờ chết lặng khi chiếc váy mua trên mạng còn thua cả... cái mùng. Mặc dù chiếc váy trắng tinh khôi mà ma nơ canh mặc rất đẹp và sang chảnh, thế nhưng khi cô gái này mặc thì... sản phẩm thật không hề như mong đợi. Chiếc áo khoác này thực sự quá khác so với chiếc áo trên ảnh mẫu. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa - Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

