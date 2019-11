Nhóm hot girl “Bộ ba sát thủ” Hà thành ngày ấy - bây giờ ra sao

Năm 2011, mạng xã hội Facebook xuất hiện một fanpage có tên "Hội những người phát cuồng vì sự kut3 đáng sợ của bộ ba sát thủ" được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Thời điểm đó, fanpage chuyên đăng tải hình ảnh của 3 hot girl xinh xắn gồm: Mẫn Tiên, Quỳnh Anh Shyn và An Japan (cùng sinh năm 1996) Hiếm có một nhóm bạn 3 người nào mà cả 3 đều xinh đẹp xuất sắc lại đáng yêu như vậy nên fanpage nhận được lượng tương tác rất lớn trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nhóm hot girl "Bộ ba sát thủ" chính là hình mẫu lý tưởng của các bạn nữ tuổi teen. Từ mái tóc, trang phục và phong cách chụp ảnh của ba cô nàng đều trở thành trào lưu. Sau 10 năm nổi tiếng trên mạng xã hội, hiện tại, Mẫn Tiên, An Japan và Quỳnh Anh Shyn đã có những bước đi khác nhau và không còn thân thiết, thường xuyên chụp ảnh như xưa nữa. Quỳnh Anh Shyn là cô gái duy nhất trong bộ ba hot girl Hà Thành năm ấy tham gia hoạt động giải trí. Cô nàng từng góp mặt trong nhiều MV ca nhạc, phim sitcom học đường,...Với phong cách thời trang cá tính và gu khá lạ, hot girl sinh năm 1996 được xem là fashion icon và lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh, MC, beauty blogger. An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An, là người sở hữu nét đẹp cực Tây và nổi trội hơn cả trong số 3 người. Với nhan sắc xinh đẹp của mình, cô nàng hiện tại đang làm mẫu ảnh, thường xuyên chụp lookbook cho các thương hiệu thời trang. Trong khi đó, Mẫn Tiên (Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên) là người chăm chỉ với sự nghiệp học hành nhất, hiện cô nàng đang theo học tại ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản. Mặc dù đã 10 năm sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng nhan sắc của Mẫn Tiên vẫn trẻ trung, xinh đẹp, không có quá nhiều sự thay đổi. Xem thêm clip: 'Bộ ba sát thủ' nổi tiếng trong giới hot girl Hà Nội ngày ấy bây giờ Gương mặt trẻ ZING VN - Nguồn: Youtube

