Nhóm bạn trẻ chụp ảnh Tết cho những cô chú lao động trên phố

Dịp Tết 2023, ý tưởng chụp ảnh Tết cho những người lao động được nhiều cá nhân, đơn vị làm nghệ thuât thực hiện. Trong số đó, phải kể đến chiến dịch "Mùa xuân yêu thương" do Mộc Hoa Lê Studio. Những khoảnh khắc tĩnh lặng hay vội vã của người lao động trong những ngày giáp Tết không chỉ là những hình ảnh, mà là những câu chuyện giản dị về cuộc sống hằng ngày. Những nụ cười, ánh mắt tràn đầy nghị lực và sự cống hiến, như những tia nắng ấm áp giữa tiết trời se lạnh trong bộ ảnh Tết của người lao động khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Tiếp nối sự yêu thương được trao đi từ đầu cầu Miền nam của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn, Ekip Mộc Hoa Lê từ đầu cầu miền Bắc trao đi những bức ảnh với lòng tràn đầy tình cảm, hy vọng rằng những tâm hồn mộc mạc sẽ cảm nhận được sự chân thành và yêu thương. Trên trang cá nhân, Mộc Hoa Lê gửi lời chúc ông bà cô bác, những người mang theo bao nhiêu ký ức và truyền thống, một năm mới tràn đầy sức khoẻ an nhiên. Bộ ảnh Tết cho người lao động nghèo được Mộc Hoa Lê thực hiện và đăng tải vào ngày 25 Tết và nhận về sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, chỉ là những điều giản dị nhất từ trái tim. Mong rằng những bức ảnh và lời chúc nhỏ này sẽ làm ấm lòng mọi người, tạo nên một khoảnh khắc ấm áp và gần gũi giữa chúng ta trong những ngày đặc biệt này. Trước đó, Sơn là một blogger mảng du lịch (travel blogger) sinh sống và làm việc ở An Giang cũng đã thực hiện bộ ảnh cho người nghèo. Đặc thù của công việc giúp Đoàn Sơn có nhiều cơ hội trò chuyện với những người có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều ngành nghề khác nhau nên đồng cảm với họ. Dịp Tết 2023, chàng trai 30 tuổi nảy ra ý tưởng chụp ảnh Tết cho những người già trong trong viện dưỡng lão và các em nhỏ ở cồn Phó Ba - "ốc đảo" của TP Long Xuyên. Bộ ảnh được mọi người đón nhận tích cực nên Đoàn Sơn quyết định tiếp tục triển khai trong năm 2024 dành cho người lao động. Ảnh sử dụng trong bài: Mộc Hoa Lê Studio/ Đoàn Sơn

