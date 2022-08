Nhờ bạn trai chụp ảnh, cô gái “tím mặt” khi xem loạt sản phẩm

Chủ đề bạn trai chụp ảnh không có tâm dù đã cũ nhưng chưa bao giờ hết hot trên mạng xã hội. Nhờ bạn trai chụp ảnh và cái kết chính là nguyên do khiến nhiều cặp đôi tan vỡ, cũng khiến nhiều chị em nổi điên. Cô gái trong câu chuyện dưới đây quả thực đã rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" khi nhờ bạn trai chụp ảnh check in cho mình. Đứng trước ống kính, cô rất nhiệt tình tạo dáng cũng như biểu lộ thần thái đúng chuẩn, tuy nhiên do tay nghề bạn trai chưa cao nên mọi hình ảnh của cô đều kém xinh. Đi du lịch và check in vô cùng nhiệt tình, tuy nhiên người bạn trai chụp ảnh không có tâm này lại khiến cô phải dở khóc dở cười. Mặc dù rất nhiệt tình chụp ảnh và hướng dẫn bạn gái cách tạo dáng, thế nhưng do không biết chọn góc nên ảnh nào của cô cũng lộ khuyết điểm. Bức ảnh cho thấy họ đang chụp một bức ảnh nghệ thuật cận mặt như ảnh mạng. Cô gái nằm tạo dáng và chàng trai nhiệt tình chọn góc chụp. Thế nhưng sản phẩm nhận về lại khiến khổ chủ tím tái tức giận vì trông vô cùng hài hước hơn là bức ảnh nghệ thuật. Khoảnh khắc dở khóc dở cười của cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây khiến nhiều người thích thú. Bởi lúc nhận về thành quả, ai cũng khóc ròng vì mình không mất đầu cũng mất tay hay là những khoảnh khắc bị dìm hàng không thương tiếc. Ngoài bày tỏ đồng cảm vì đã từng rơi vào hoản cảnh tương tự, không ít người cho biết rất tò mò về cách xử lý của cô gái với người yêu. Ảnh: Fanpage Học Sinh Tinh Tướng Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

