Nhan sắc thủ môn cao 1,77 m dự thi Miss World Vietnam 2023

Bùi Khánh Linh (thứ hai từ phải sang) là thành viên đội bóng ở đại học. Thời cấp ba, cô từng giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc" ở giải trường. Gái xinh quê Bắc Giang này sở hữu chiều cao cực ấn tượng (1m77). Khánh Linh từng nói vị trí bắt bóng giúp rèn tính tập trung, thể lực và đặc biệt là sức bật. "Thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh, khi đó chúng ta thực hiện được nhiều dự án và làm việc hiệu quả cao hơn", cô nói. Nữ thủ môn tên Khánh Linh gây chú ý ở cuộc thi năm nay vì là gương mặt quen, từng vào top 10 Miss World Vietnam 2022. Khánh Linh từng là hoa khôi áo dài cuộc thi "King and Queen" tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020, hoa khôi áo dài cuộc thi học sinh thanh lịch THPT Phương Sơn, Bắc Giang. Trên fanpage cuộc thi, nhiều khán giả khen Khánh Linh tự tin, gương mặt sáng sân khấu. Khánh Linh cao 1,77 m, số đo ba vòng 85-58-95 cm. Cô nói từ bản thân may mắn thừa hưởng chiều cao từ bố mẹ nên thời THPT đã cao vượt trội so với bạn bè trong lớp. Bùi Khánh Linh nói sau khi dừng chân tại top 10 Miss World Vietnam 2022, cô không nản chí mà học thêm nhiều kỹ năng mới, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng để có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân và cuộc sống. Được bạn bè khuyên nên tiếp tục ghi danh ở một cuộc thi nhan sắc, Khánh Linh quyết định trở lại với Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Khánh Linh hiện tham gia nhiệm vụ nghiên cứu, truyền thông và hỗ trợ giảng dạy cho dự án "Nâng cao kiến thức và thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc vì nền nông nghiệp bền vững" do Cơ quan hợp tác phát triển Ireland (Irish Aid), Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ. Khánh Linh đang theo học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô được nhận xét là là một sinh viên giỏi, năng động, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội.

Bùi Khánh Linh (thứ hai từ phải sang) là thành viên đội bóng ở đại học. Thời cấp ba, cô từng giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc" ở giải trường. Gái xinh quê Bắc Giang này sở hữu chiều cao cực ấn tượng (1m77). Khánh Linh từng nói vị trí bắt bóng giúp rèn tính tập trung, thể lực và đặc biệt là sức bật. "Thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh, khi đó chúng ta thực hiện được nhiều dự án và làm việc hiệu quả cao hơn", cô nói. Nữ thủ môn tên Khánh Linh gây chú ý ở cuộc thi năm nay vì là gương mặt quen, từng vào top 10 Miss World Vietnam 2022. Khánh Linh từng là hoa khôi áo dài cuộc thi "King and Queen" tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020, hoa khôi áo dài cuộc thi học sinh thanh lịch THPT Phương Sơn, Bắc Giang. Trên fanpage cuộc thi, nhiều khán giả khen Khánh Linh tự tin, gương mặt sáng sân khấu. Khánh Linh cao 1,77 m, số đo ba vòng 85-58-95 cm. Cô nói từ bản thân may mắn thừa hưởng chiều cao từ bố mẹ nên thời THPT đã cao vượt trội so với bạn bè trong lớp. Bùi Khánh Linh nói sau khi dừng chân tại top 10 Miss World Vietnam 2022, cô không nản chí mà học thêm nhiều kỹ năng mới, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng để có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân và cuộc sống. Được bạn bè khuyên nên tiếp tục ghi danh ở một cuộc thi nhan sắc, Khánh Linh quyết định trở lại với Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Khánh Linh hiện tham gia nhiệm vụ nghiên cứu, truyền thông và hỗ trợ giảng dạy cho dự án "Nâng cao kiến thức và thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc vì nền nông nghiệp bền vững" do Cơ quan hợp tác phát triển Ireland (Irish Aid), Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ. Khánh Linh đang theo học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô được nhận xét là là một sinh viên giỏi, năng động, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội.