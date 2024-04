Nhan sắc hiện tại “tiểu mỹ nhân” bị netizen cấm phẫu thuật thẩm mỹ

Lưu Sở Điềm sinh năm 2009, từng được Cnet đặt cho biệt danh "thiên thần nhí" vì ngoại hình dễ thương từ trong trứng. Cô bé lọt vào mắt xanh các đạo diễn nhờ gương mặt, ánh mắt thông minh cùng khả năng biểu diễn tốt. Đặc biệt, khi 5 tuổi, cô bé gây chú ý khi vào vai Mị Nguyệt hồi nhỏ trong bộ phim nổi tiếng "Mị Nguyệt Truyện" - phim do Tôn Lệ đóng chính với vai Mị Nguyệt. Năm mới lên 2, Lưu Sở Điềm giành chiến thắng tại cuộc thi Sao nhí của năm, một cuộc thi tìm kiếm gương mặt nổi tiếng dành cho trẻ em. Dần dần, cô được mệnh danh "quốc bảo Trung Quốc", tham gia đóng nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong đó có "Minh Lan Truyện" - phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Cô từng được rất nhiều fan "cấm phẫu thuật thẩm mỹ", vì sợ rằng sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có trời ban. Bẵng đi 1 thời gian, cô bé không còn tham gia nhiều câc hoạt động phim ảnh. Sở Điềm hiện năm này bước qua tuổi 15, cô học ở quê nhà - tỉnh Phúc Kiến. Theo, dù nhận được các lời mời từ đoàn phim, công ty giải trí, cha mẹ ít nhận công việc cho Sở Điềm, để cô bé tập trung học hành, vui chơi. Dù ít xuất hiện ở sự kiện giải trí, Lưu Sở Điềm vẫn thu hút chú ý của nhiều khán giả. Mỗi bài đăng của cô trên trang cá nhân thường nhận hàng chục nghìn like cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả theo dõi quá trình trưởng thành của Sở Điềm, nhận xét cô bé càng lớn càng xinh xắn, nụ cười ngọt ngào. Những bức ảnh chụp vào dịp hè năm ngoái, Lưu Sở Điềm lên rừng, đi biển cùng gia đình, không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào. Nhiều fan hi rằng cô sẽ sớm quay lại màn ảnh nhỏ và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

