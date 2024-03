Nhan sắc cô con gái được dạy làm hoa hậu của “ông bố điên“

Anh Lê Hồng Kiên thường được biết đến với cái tên "ông bố điên" - cũng là tên kênh Tiktok với hơn 170 nghìn người theo dõi. Bên cạnh là con gái anh, Lê Minh Trà My (sinh năm 2006), thường được anh gọi với cái tên trìu mến là "bình rượu mơ" hay "nàng Mơ". "Nàng Mơ" sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu. Cô bé ngoài thành tích học tập tốt, rất tự tin, năng động còn có nhiều tài lẻ, đam mê nghệ thuật. My đã cùng bố rèn luyện, trau dồi để hiện thực hóa ước mơ trở thành hoa hậu. "Ba năm trước, khi bố nói sẽ dạy con trở thành hoa hậu, người thân, bạn bè, thậm chí cả mẹ con cũng không đồng ý. Nhiều người còn chê bố con "điên", "hâm dở", người thì nói hai bố con con ảo tưởng" - Trà My chia sẻ về mong muốn của bố mình khi dạy mình thành hoa hậu. "Ông bố điên" từng chia sẻ về thói sinh hoạt thiếu ngăn nắp của con gái mình. Chính anh đã cùng đồng hành, sửa con con những thói quen xấu,k èm cặp, nhắc nhở con nhiều hơn. Hiện tại, Trà My đã bước sang lứa tuổi 18, nhiều fan trên kênh "ông bố điên" đã rất mong chờ lúc "nàng hoa hậu" được thực hiện ước mơ. Trà My sở hữu những đường nét nhẹ nhàng, nàng thơ. Nhiều fan còn nhận xét cô nàng có nét giống Á hậu Phương Nhi. Hình ảnh của "nàng Mơ" cũng được bố thường xuyên chia sẻ trên trang mạng xã hội. Cô nàng dịu dàng trong trang phục yếm màu hường phấn. Trà My có chiều cao khá ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

