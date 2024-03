Nhan sắc cặp nữ sinh Ngoại giao từng gặp nguyên thủ quốc gia

Phạm Ngọc Hà My (SN 1996, Hà Nội) được biết đến là cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018" và có khoảng thời gian đảm nhận vị trí biên tập viên, MC cho các chương trình kinh tế của VTV24. Năm 2017, Hà My may mắn được lựa chọn trở thành nữ sinh tặng hoa cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam tham dự APEC 2017. Người đẹp Hà thành bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân hơn 16 tuổi tên Hùng Đinh. Màn cầu hôn trên máy bay của cặp đôi từng "gây bão" mạng bởi sự lãng mạn, ngọt ngào và chịu chi. Nhiều netizen đã phải thốt lên rằng "Đúng là mây tầng nào thì gặp gió tầng đó". Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn có khả năng thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai kháu khỉnh. Hoàng Hậu Phương Đông (SN 1995, Hà Nội) là cựu sinh viên chuyên ngành Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Cô gây ấn tượng với cộng đồng mạng khi có cái tên lạ, từng giành giải thưởng "Nữ sinh viên tài năng" và lọt top 5 tại cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng" năm 2016. Tháng 5/2016, Phương Đông từng may mắn có cơ hội được biểu diễn đàn guitar tại Lễ đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hà Nội. Hiện tại, Phương Đông lựa chọn theo đuổi lĩnh vực người dẫn chương trình. Cô có cơ hội tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ, tạo dựng tên tuổi với khán giả. Nữ MC sinh năm 1995 có phong cách thời trang trưởng thành, hiện đại.

Phạm Ngọc Hà My (SN 1996, Hà Nội) được biết đến là cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018" và có khoảng thời gian đảm nhận vị trí biên tập viên, MC cho các chương trình kinh tế của VTV24. Năm 2017, Hà My may mắn được lựa chọn trở thành nữ sinh tặng hoa cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam tham dự APEC 2017. Người đẹp Hà thành bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân hơn 16 tuổi tên Hùng Đinh. Màn cầu hôn trên máy bay của cặp đôi từng "gây bão" mạng bởi sự lãng mạn, ngọt ngào và chịu chi. Nhiều netizen đã phải thốt lên rằng "Đúng là mây tầng nào thì gặp gió tầng đó". Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn có khả năng thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai kháu khỉnh. Hoàng Hậu Phương Đông (SN 1995, Hà Nội) là cựu sinh viên chuyên ngành Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Cô gây ấn tượng với cộng đồng mạng khi có cái tên lạ, từng giành giải thưởng "Nữ sinh viên tài năng" và lọt top 5 tại cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng" năm 2016. Tháng 5/2016, Phương Đông từng may mắn có cơ hội được biểu diễn đàn guitar tại Lễ đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hà Nội. Hiện tại, Phương Đông lựa chọn theo đuổi lĩnh vực người dẫn chương trình. Cô có cơ hội tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ, tạo dựng tên tuổi với khán giả. Nữ MC sinh năm 1995 có phong cách thời trang trưởng thành, hiện đại.