Người đẹp Đồng Nai khổ sở vì cái tên độc lạ, đi đâu ai cũng hỏi

Đinh Good Otani (ở Đồng Nai), từng không ít lần thắc mắc với cha mẹ về cái tên độc lạ của mình. Otani nhiều lần ước được đổi tên để không ai còn chú ý tới cô nữa. Người đẹp Đồng Nai nói: "Hồi nhỏ đi học bị thầy cô gọi lên bảng suốt nên lúc đó mình cũng rất muốn đổi tên khác để thầy cô không gọi nữa. Chứ ai đời đi học 6 ngày thì bị gọi hết 5 ngày rồi. Nhiều lúc vẫn tâm sự với ba mẹ là sao đặt tên con độc lạ chi để đi học khổ sở quá. Ba mẹ kêu, cái tên là niềm kiêu hãnh của mỗi con người, ba mẹ đặt cho vừa để cố gắng hơn trong cuộc sống vừa không đụng hàng ai". Cô gái Đồng Nai lý giải, tên của cô bắt nguồn từ một loại vỏ xe hơi nổi tiếng. Cha Otani là doanh nhân bán vỏ lốp xe ô tô, thường xuyên kinh doanh, hợp tác với nhiều người nước ngoài. Ông quyết định lấy tên vỏ xe đặt cho cô con gái độc nhất của mình. Họ hàng và người thân thấy cũng hay nên rất ủng hộ. "Đinh là họ của ba, Good trong goodyear – một loại vỏ xe nổi tiếng những năm đầu 1990 và Otani cũng là tên của loại vỏ xe bên Thái Lan, Nhật Bản", Otani giải thích. 12 năm đi học, Otani luôn trở thành tâm điểm của lớp. Tuy nhiên bạn bè không bao giờ trêu trọc hay đùa giỡn cái tên của cô. "Mình chưa bao giờ bị bạn bè "phân biệt, đối xử" do mang tên Good Otani cả! Ngược lại các bạn thích chơi cùng mình, một phần do tính cách một phần vì tên lạ. Mình tự hào và hãnh diện vì điều đó lắm", cô gái Đồng Nai chia sẻ. Tuy nhiên, cái tên lạ cũng khiến Otani gặp đủ chuyện bi hài mỗi khi làm giấy tờ hoặc làm căn cước công dân. Nhiều cán bộ, công an nhầm lẫn, hay gọi nhầm tên cô thành Otina, Nobita... Khi ấy, cô gái chỉ biết cười rồi đọc to, rõ ràng họ tên lại một lần nữa cho mọi người nghe, tránh sai lệch thông tin. "Không chỉ đi học, đi làm giấy tờ mà mỗi lần đi khám, tới bệnh viện cũng khổ sở. Nhiều khi mình đang đau bụng hay bị bệnh gì, mấy bác sĩ, y tá cũng thắc mắc cái tên nên hỏi suốt", Otani kể. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, Otani được cha truyền dạy nhiều kinh nghiệm, kiến thức về các loại vỏ xe, lốp xe ô tô. Cô và cha rất hợp nhau vì cùng chung đam mê, sở thích độ xe.

