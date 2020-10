Người dân “trắng đêm” gói ngàn chiếc bánh chưng cứu trợ miền Trung

Dựa vào tình hình thực tế, ngoài mì tôm, nước sạch, thuốc thang,... thì việc tiếp tế bánh chưng là rất cần thiết và hữu dụng vì người dân có thể ăn ngay, đảm bảo no bụng và bánh bảo quản trong thời gian lâu hơn. Nhiều người dân xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) cùng thức đêm, gói 300 bánh chưng để kịp thời gửi cho bà con đang gặp khó khăn trong vùng lũ của tỉnh Hà Tĩnh. 300 chiếc bánh chưng sắp sửa được chuyển đến tay những người dân vùng lũ. Những hình ảnh ấm lòng được chia sẻ lên diễn đàn lớn, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi. Không riêng gì người dân Nghệ An, người dân làng La Phù (Hà Nội) cũng chung tay gói bánh chưng cứu trợ miền Trung. Cả phụ nữ, đàn ông, từ thanh niên đến người lớn tuổi đều nhiệt tình góp sức, mỗi người một việc để mau chóng hoàn thành. Miền Trung đang phải gồng mình đối mặt với trận lũ lịch sử, người dân sống trong cảnh thiếu thốn nước sạch, đồ ăn và quần áo. Rất nhiều mạnh thường quân đã tới tận vùng lũ để ủng hộ bà con, trong khi đó có không ít người chọn cách ủng hộ khác cũng thắm tình nghĩa không kém. Trên khắp các tỉnh thành cả nước, người dân đã chung tay thức "trắng đêm" gói hàng ngàn chiếc bánh chưng để kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung với hi vọng mưa lũ sớm qua mau để người dân được an toàn. Sau khi hoàn thành hàng nghìn chiếc bánh chưng, đoàn thiện nguyện làng La Phù nhanh chóng đi tiếp tế cho người dân ở Quảng Bịnh và Quảng Trị Trên 1 diễn đàn mới đây cũng đã chia sẻ loạt ảnh được bà con tại thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk đang gói 1000 đòn bánh tét để chuẩn bị gửi vào miền Trung. Không cần phải là người giàu sang, khá giả, ai có gì góp nấy, ai có củi góp củi, ai có lá góp lá, ai có gạo góp gạo, ai có sức thì góp sức để cùng nhau hướng về "khúc ruột" miền Trung. Các cô và phật tử tại chùa Trúc Lâm Bảo Sơn, ấp 6 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gói hàng trăm chiếc bánh tét để ủng hộ đồng bào miền Trung. Hàng trăm chiếc bánh tét đã được luộc chín để nguội trước khi vận chuyển ra hỗ trợ bà con miền Trung. Tại khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, nhiều người dân cùng tụ họp gói bánh chưng để gửi về miền Trung đang lũ lụt. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh, H'Hen Niê, Lý Hải quyên góp tiền tỉ cứu trợ đồng bào miền Trung - Nguồn: Vietnamnet Official

