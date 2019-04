Nghỉ lễ dài ngày, tìm đường tránh nóng ở 7 vùng biển đẹp trong nước

Quảng Ninh: Cách Hà Nội không xa, được mệnh danh là Maldives phiên bản Việt, Quảng Ninh sở hữu rất nhiều địa điểm du lịch với bãi biển đẹp mê hồn ở khắp nơi như Hạ Long, Vân Đồn, Bái Tử Long, Cửa Ông... Do đó, nơi đây luôn thu hút du khách quốc tế tới lặn biển, leo núi và đánh bắt hải sản. Ảnh: Almogmordehai, Wandererniny. Hải Phòng: Thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố cảng lớn nhất miền Bắc những kỳ quan thiên nhiên đẹp đến nao lòng người. Điểm đến này cũng luôn nằm trong sự lựa chọn được nhiều du khách ưa chuộng. Bạn có thể hòa mình vào làn nước biển mát mẻ của Đồ Sơn, ghé thăm Cát Bà, một quần thể đảo nhỏ nối dài với vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) để chiêm ngưỡng phong cảnh non nước hữu tình. Ngoài ra, rừng quốc gia Cát Bà, đảo Khỉ, đảo Cát Ông... cũng là những điểm đến thú vị. Ảnh: Ariom133, Vs91.ph. Thanh Hóa: Thanh Hóa cũng là điểm đến thu hút du khách vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, đặc biệt trong mùa hè bởi bãi biển Sầm Sơn xinh đẹp nổi tiếng. Ngoài ra, nếu muốn tận hưởng không gian hoang sơ với bãi cát dài cạnh rừng dừa, rừng phi lao xanh mướt, bạn cũng có thể cùng gia đình và bạn bè ghé đến bãi biển Hải Tiến ở huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Hoajuly, Irenchik_nsk. Nghệ An: Giữa cái nóng oi ả những ngày đầu hè ở mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, Cửa Lò (Nghệ An) vẫy gọi du khách về với vùng biển mát mẻ, thoáng đãng. Ngoài ra, Nghệ An còn có nhiều bãi biển hoang sơ và hấp dẫn khác như Bãi Hiền, Bãi Lữ... với khung cảnh núi, rừng và biển cùng cung đường ven biển đẹp không góc chết. Ảnh: Hhaii.haa, Oanhhh. Đà Nẵng: Thành phố biển nhỏ bé nhưng có sức quyến rũ kỳ lạ đối với du khách quốc tế khi đến Việt Nam bởi thiên nhiên tuyệt đẹp. Một trong số đó là bãi biển Mỹ Khê, nơi từng được tạp chí Forbes xếp hạng là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ngoài ra, Đà Nẵng còn nổi tiếng với bãi biển Phạm Văn Đồng đẹp không kém. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thả mình trong làn nước xanh mát và trải nghiệm nhiều môn thể thao mới lạ. Ảnh: Calliope.cg, Helengorkava. Khánh Hòa: Những bãi biển xinh đẹp, thơ mộng, những làng chài ven biển hiền hòa sẽ khiến bạn không nỡ rời đi một khi đã đặt chân đến vùng biển Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa. Bãi biển và con đường Trần Phú chạy dài bên bờ biển là một trong những khung cảnh ấn tượng với du khách nhất tại đây. Ngoài ra, nếu muốn tận hương không gian hoang sơ, bạn có thể ghé đến bãi biển Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh), Dốc Lết (thị xã Ninh Hòa)... Ảnh: @Nhatrang_photographer, Derinsahan72. Vũng Tàu: Vũng Tàu là điểm đến quen thuộc của người Sài Gòn trong những ngày cuối tuần hay dịp nghỉ lễ để thư giãn, giải tỏa nhiệt độ nóng bức của miền Nam. Nếu đã lên kế hoạch du lịch tại đây trong dịp lễ sắp tới, bạn có thể lựa chọn những bãi biển nổi tiếng sạch sẽ, xinh đẹp như Hồ Cốc, Bãi Sau, Bãi Dâu, Đầm Trầu... Ảnh: Tmnhi_1905, Thanhthanh1225.

