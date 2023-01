Ngày Vía Thần Tài chị em được chồng tặng vàng cực bá đạo

Việc mua vàng ngày Vía Thần Tài cầu may dịp đầu năm mới được biết đến là một nét văn hóa của người Việt. Ngày mùng 10 tháng Giêng được nhiều người lựa chọn và đổ xô mua vàng lấy may mắn. Không nằm ngoài cơn sốt của ngày Vía Thần Tài, nhiều chị em quyết định dùng mỹ nhân kế hoặc "khổ nhục kế" nịnh nọt, thủ thỉ để được chồng mua tặng vàng. Nhiều người may mắn được tặng vàng thật đồng thời có người phát mếu với món quà chồng tặng. Không ít chị em hài hước khoe sản phẩm mua vàng Vía Thần Tài "có một không hai" khiến nhiều người không nhịn nổi cười. Đòi chồng mua chỉ vàng nhưng khi về nhà thấy ngay đĩa cá chỉ vàng được tẩm ướp vô cùng thơm ngon. Đúng chuẩn 1 chỉ trong truyền thuyết để các chị em không phải ghen tị với ai. Có gia đình còn chuẩn bị hẳn đĩa thịt ba chỉ cho sang. "Loại vàng" đặc biệt không cần xếp hàng chờ mua mà giá cả lại phải chăng. Sắm được nhiều nhẫn vàng xịn sò như này thì ai chơi lại nữa. Vàng đầy tay thế này thì lộc lá cả năm rồi. Những chiếc nhẫn vàng độc nhất vô nhị này thì quả thực không ai sánh bằng. Chồng tặng luôn cho cả cây còn nguyên rễ thế này không biết nên vui hay nên buồn. Trong ngày Vía Thần Tài, cộng đồng mạng đã mang tới những màn tặng vàng "bá đạo" không nhịn nổi cười. Ảnh: Tổng hợp

