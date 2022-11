Ngày Nhà giáo Việt Nam nhớ lại câu nói "cực chất" của thầy cô

Mỗi dịp đến ngày Nhà giáo Việt Nam các cô cậu học sinh thường hay nhắc nhau nhớ lại những câu nói bất hủ của thầy cô giáo, đến khi có gia đình vợ con họ vẫn nhớ như in. Quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi học sinh chúng ta, nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất vẫn là những câu nói bất hủ của thầy cô giáo in sâu đậm trong kí ức mỗi học sinh. Những câu nói bất hủ hài hước của thầy cô giáo in sâu tâm trí tuổi học trò, hầu như ai cũng từng nghe hồi còn đi học. Dù là gì thì những câu cửa miệng này cũng chỉ có mấy câu quen thuộc mà có vẻ như thầy cô nào cũng biết. Thậm chí có những câu nói “kinh điển” đến mức khiến các cô cậu học trò buộc phải nghĩ rằng sao lại trùng nhau đến như vậy. Mỗi khi đến giờ kiểm tra, nghe thấy tiếng trao đổi bài rì rầm phía dưới, giáo viên lại "nhai lại" câu nói "Nhắc bài bạn là hại bạn. Muốn giúp bạn thì phải để cho bạn tự cố gắng", thế nhưng câu nói này hình như chưa bao giờ có tác dụng. "Các anh chị học cho ai? Cho tôi hay cho bố mẹ? Các anh chị học thì ấm và thân" là câu nói học sinh nào cũng từng nghe qua. Câu nói của thầy cô đã theo suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, sau này lớn khôn trở thành những nỗi nhớ vô vàn về trường lớp và thầy cô cũ. Những câu nói kinh điển này của thầy cô gắn liền với mọi thế hệ học trò còn cho thấy sự bá đạo của các thầy cô. Dù ở đâu, học trường nào thì những câu nói của thầy cô giáo như "Lớp như cái chợ vỡ", "Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này" cũng vô cùng quen thuộc với bao thế hệ học sinh. Ảnh: Tổng hợp

Mỗi dịp đến ngày Nhà giáo Việt Nam các cô cậu học sinh thường hay nhắc nhau nhớ lại những câu nói bất hủ của thầy cô giáo, đến khi có gia đình vợ con họ vẫn nhớ như in. Quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi học sinh chúng ta, nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất vẫn là những câu nói bất hủ của thầy cô giáo in sâu đậm trong kí ức mỗi học sinh. Những câu nói bất hủ hài hước của thầy cô giáo in sâu tâm trí tuổi học trò, hầu như ai cũng từng nghe hồi còn đi học. Dù là gì thì những câu cửa miệng này cũng chỉ có mấy câu quen thuộc mà có vẻ như thầy cô nào cũng biết. Thậm chí có những câu nói “kinh điển” đến mức khiến các cô cậu học trò buộc phải nghĩ rằng sao lại trùng nhau đến như vậy. Mỗi khi đến giờ kiểm tra, nghe thấy tiếng trao đổi bài rì rầm phía dưới, giáo viên lại "nhai lại" câu nói "Nhắc bài bạn là hại bạn. Muốn giúp bạn thì phải để cho bạn tự cố gắng", thế nhưng câu nói này hình như chưa bao giờ có tác dụng. "Các anh chị học cho ai? Cho tôi hay cho bố mẹ? Các anh chị học thì ấm và thân" là câu nói học sinh nào cũng từng nghe qua. Câu nói của thầy cô đã theo suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, sau này lớn khôn trở thành những nỗi nhớ vô vàn về trường lớp và thầy cô cũ. Những câu nói kinh điển này của thầy cô gắn liền với mọi thế hệ học trò còn cho thấy sự bá đạo của các thầy cô. Dù ở đâu, học trường nào thì những câu nói của thầy cô giáo như "Lớp như cái chợ vỡ", "Tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này" cũng vô cùng quen thuộc với bao thế hệ học sinh. Ảnh: Tổng hợp