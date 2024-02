Ngày cận Tết của Châu Bùi, cún cưng gặp tai nạn khi về Hà Nội

Vào cuối ngày 27 Tết, Châu Bùi đã nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện đầy đau lòng của mình khi 1 bé cún cưng bị tai nạn ngay trên chuyến bay về quê ăn Tết. Trước đó, Châu Bùi đăng ảnh bé cún Bí. Vì là lần đầu Bí đi máy bay về quê ăn Tết, nên nàng hot girl cũng dặn dò thêm đừng sợ vì đã có "mẹ" bay cùng chuyến. Tuy nhiên, chuyện không hay đã xảy ra. Bé Bí gặp tai nạn ngay trên chuyến bay này. Châu Bùi nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện lên story của mình: "Bí gặp tai nạn lúc vận chuyển từ máy bay, khi các cô chú đưa xuống kho hàng, do sơ xuất mà để hàng tấn hàng khác đè vỡ chuồng và đè vào người con. Hạ cánh mẹ háo hức đi đón con, mà đến nơi mẹ lặng người... Lần này mẹ về Hà Nội thấy lâu quá, không thể ngủ thiếu Bí nên cho con đi máy bay ra đón Tết cùng mà chuyện này lại xảy ra. Mẹ còn đổi chuyến bay cho con bay ra trước vì muốn chọn máy bay to nhất cho con với hi vọng được rộng rãi hơn... Mẹ Bí chúc cho tất cả các bé khi vận chuyển sẽ được yêu thương, quan tâm, nhẹ nhàng để chuyện buồn này không xảy ra với bất kỳ bé nào nữa. Mẹ nhớ bí nhiều. Bí mãi là thiên thần, mẹ yêu Bí nhiều. Mẹ phải làm sao để chuyện này nhẹ nhàng hơn con ơi?". Châu Bùi viết trên dòng story. Những dòng chia sẻ của Châu Bùi hiện tại đang khiến netizen chú ý. Tuy nhiên, sau một vài phút đăng tải, hiện Châu Bùi đã xoá story. Trên trang cá nhân của mình, Châu Bùi không ít lần đăng tải ảnh về chú cún cưng mang tên Bí.

Vào cuối ngày 27 Tết, Châu Bùi đã nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện đầy đau lòng của mình khi 1 bé cún cưng bị tai nạn ngay trên chuyến bay về quê ăn Tết. Trước đó, Châu Bùi đăng ảnh bé cún Bí. Vì là lần đầu Bí đi máy bay về quê ăn Tết, nên nàng hot girl cũng dặn dò thêm đừng sợ vì đã có "mẹ" bay cùng chuyến. Tuy nhiên, chuyện không hay đã xảy ra. Bé Bí gặp tai nạn ngay trên chuyến bay này. Châu Bùi nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện lên story của mình: "Bí gặp tai nạn lúc vận chuyển từ máy bay, khi các cô chú đưa xuống kho hàng, do sơ xuất mà để hàng tấn hàng khác đè vỡ chuồng và đè vào người con. Hạ cánh mẹ háo hức đi đón con, mà đến nơi mẹ lặng người... Lần này mẹ về Hà Nội thấy lâu quá, không thể ngủ thiếu Bí nên cho con đi máy bay ra đón Tết cùng mà chuyện này lại xảy ra. Mẹ còn đổi chuyến bay cho con bay ra trước vì muốn chọn máy bay to nhất cho con với hi vọng được rộng rãi hơn... Mẹ Bí chúc cho tất cả các bé khi vận chuyển sẽ được yêu thương, quan tâm, nhẹ nhàng để chuyện buồn này không xảy ra với bất kỳ bé nào nữa. Mẹ nhớ bí nhiều. Bí mãi là thiên thần, mẹ yêu Bí nhiều. Mẹ phải làm sao để chuyện này nhẹ nhàng hơn con ơi?". Châu Bùi viết trên dòng story. Những dòng chia sẻ của Châu Bùi hiện tại đang khiến netizen chú ý. Tuy nhiên, sau một vài phút đăng tải, hiện Châu Bùi đã xoá story. Trên trang cá nhân của mình, Châu Bùi không ít lần đăng tải ảnh về chú cún cưng mang tên Bí.