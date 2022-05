Ngất ngây với vẻ đẹp chuẩn “búp bê sống” của hot girl Uzbekistan

Karimova Elina (sinh năm 1998, Uzbekistan) sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhiều người còn gọi cô nàng là " búp bê sống". Mỹ nhân Uzbekistan thừa hưởng vẻ đẹp lai từ hai dòng máu Nga và Uzbekistan. Hiện cô đang sống và làm việc tại Hàn Quốc. Với sống mũi cao vời vợi, đôi mắt to sâu, gương mặt nhỏ nhắn, tóc nâu và vòng eo cực nhỏ... hot girl Elina toả sáng trong mọi khung hình. Nhờ cover lại bài hát "Way Back Home" bằng tiếng Hàn cực chuẩn, cùng với đó là sắc vóc cực phẩm như cổ tích mà Elina nổi tiếng nhanh chóng.Gái xinh này rất mê style kẹo ngọt kiểu ulzzang mà nhiều cô gái Hàn theo đuổi. Với gương mặt đẹp, chiều cao 1m63 nặng 43kg, Elina hiện theo nghề người mẫu. Nét đẹp lạ của hot girl Uzbekistan lôi cuốn 2,5 triệu follower trên Instagram. Ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt sâu, gương mặt thanh tú, đôi môi dày rất riêng giúp Elina nhận được nhiều sự chú ý. Phong cách thời trang của Elina trẻ trung, năng động xen lẫn chút gợi cảm. Ngoại hình xinh đẹp đã giúp cô nhanh chóng được yêu thích tại Hàn. "Bông hồng lai" được nhiều người nhận xét có nét giống diễn viên Anne Hathaway trong bộ phim The Princess Diaries. Elina chuyển đến sống ở xứ sở kim chi từ năm 4 tuổi nên cô có thể nói lưu loát tiếng Hàn và am hiểu văn hóa nơi đây. Hot girl 9X từng chia sẻ trên trang cá nhân cô xem Hàn Quốc như ngôi nhà thứ hai của mình. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

