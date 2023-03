Ngán ngẩm cảnh chị em mặc áo dài vẫn trèo cây chụp ảnh

Những ngày vừa qua mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh các con đường hoa đã nở rực rỡ. Từ hoa sưa trắng, hoa ban tím đến hoa phong linh vàng rực đã thôi thúc hội chị em lên đồ chụp ảnh. Ảnh: VTC news Nhiều chị em còn chơi lớn, mặc áo dài và trang điểm cầu kỳ, thuê hẳn thợ chụp ảnh riêng để check in bên các con đường hoa làm kỷ niệm. Ảnh: VTC news Tuy nhiên, vì hoa nở tít trên ngọn nên hội chị em không tiếc leo trèo chụp ảnh khiến nhiều người không khỏi “dở khóc dở cười”. Ảnh: VTC news Ngay cả các anh chồng cũng cực kỳ chiều vợ, sẵn sàng đỡ vợ trèo lên cây để có được bức ảnh gần với hoa phong linh nhất. Ảnh: VTC news Cảnh tượng này khiến không ít người bật cưới. Tuy nhiên nó cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ảnh: VTC news Cảnh tượng mặc áo dài leo trèo cây chụp ảnh không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn rất mất mỹ quan, đặc biệt là hình ảnh chiếc áo dài bị làm xấu đi. Ảnh: FB P.T Áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc, những hình ảnh này sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của tà áo dài. Ảnh: VTC News Hành động phản cảm khi mặc áo dài của nhiều chị em đã nhận về không ít chỉ trích từ cư dân mạng. Ảnh: FB "Làm hỏng đi hình ảnh đẹp vốn có của áo dài", "Đẹp đâu chả thấy, trông có khác j mấy con vượn không? Đã không đẹp không chuyên nghiệp xin hãy chụp ảnh bình thường",...là những ý kiến của cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình Việc leo tường, trèo cây ngồi vắt vẻo như vậy không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu không may bị ngã. Ảnh: Cắt từ clip TikTok N.T Đã có không ít trường hợp vì mải chụp ảnh "cúng phây" mà gây ra những hậu quả đáng tiếc. Ảnh: FB M.T Nhìn hình ảnh này khiến không ít người phải cảm thán bởi sự "hi sinh vì nghệ thuật" của cả nháy và mẫu. Ảnh: FB G.T

