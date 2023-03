Nấu ăn để xả stress, cô gái bất ngờ trở thành "idol giới trẻ"

Quỳnh Abi, cô gái 9X đến từ Hồ Chí Minh “bén duyên” với việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với mục đích chia sẻ công thức nấu ăn thường ngày với những người có cùng đam mê và đơn giản chỉ muốn “xả trét” khi mùa COVID phải tù túng trong nhà. Nhờ có nền tảng và sự nhạy bén của một giáo viên, Quỳnh Abi đã lựa chọn được cho mình một hướng đi ‘độc nhất vô nhị’ mà cũng nhờ đó cô đạt được thành công như hiện tại. Khởi điểm là một giáo viên, hằng ngày Quỳnh Abi phải tiếp xúc với rất nhiều học sinh. Hơn nữa, khán giả chính của cô cũng là các bạn trẻ, do vậy khi lượt theo dõi tăng cao, Quỳnh được nhiều người biết đến, công việc giảng dạy của Quỳnh cũng có nhiều thay đổi. Quỳnh Abi chia sẻ: “Sau khi nội dung của Quỳnh xây dựng hot lên, hầu như các bạn ở trường đều nhận ra Quỳnh, nhiều bạn không ở lớp Quỳnh dạy nhưng đi ngang nhận ra và hỏi “cô có phải cô Quỳnh quay clip dạy nấu ăn trên mạng không?”... Nhiều bạn còn dí dỏm “chào cô Quỳnh idol tóp tóp”, lần đầu tiên Quỳnh có nhiều fan hâm mộ dễ thương vậy và còn được xin chữ ký nữa làm vừa vui vừa ngại”. Có thể thấy, khi trở thành nhà sáng tạo nôi dung hot, Quỳnh Abi không còn là một giáo viên bình thường mà như là “idol giới trẻ” tại nơi làm việc", "idol giới trẻ" 9X nói thêm. Vừa làm giáo viên, vừa vận hành một kênh mạng xã hội hot, Quỳnh cũng gặp không ít khó khăn và mệt mỏi. “Thật sự là làm 2 công việc cùng lúc khiến Quỳnh nhiều khi kiệt sức. Trong tuần thì thứ hai đến thứ 6 đi làm từ sáng tới chiều ở trường, và chiều chính là thời gian để Quỳnh thực hiện đam mê” - Quỳnh Abi bộc bạch. Sáng thì tất bật với công việc giảng dạy, chiều về lại lụi cụi chuẩn bị cho đam mê. Mặc dù mệt, nhưng cảm giác thành phẩm làm ra được gia đình hưởng ứng và cộng đồng mạng đón nhận đã trở thành một động lực to lớn để Quỳnh Abi có thêm sức mạnh để thực hiện đam mê. Quỳnh Abi còn cho biết, nguồn thu nhập từ công việc giáo viên phần chính là để phục vụ cho đam mê nấu nướng, và chuẩn bị vật liệu cho các video clip. Để theo đuổi đam mê này, thời điểm đầu mới bắt đầu quay video, hầu hết tất cả Quỳnh đều tự mày mò thông qua những bài viết được chia sẻ trên mạng, không có thành viên nào trong gia đình của Quỳnh biết sử dụng Tiktok. Do đó, Quỳnh Abi cũng gặp chút ít khó khăn do phải tự thân vận động và chưa nắm được xu hướng của người xem. Tuy nhiên, sau khi được giúp đỡ từ nhà quản lý mạng lưới đa kênh (MCN), Quỳnh Abi được tiếp cận và gặp gỡ nhiều người có kinh nghiệm, cô được đóng góp để phát triển những điểm hay, khắc phục những điểm yếu và đã đạt được thành công như hiện giờ. Chỉ đơn giản từ việc muốn chơi mạng xã hội cho bớt nhàm chán, Quỳnh Abi không ngờ đây lại là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời đem đến cho cô nhiều cơ hội ai ai cũng mơ ước.

Quỳnh Abi, cô gái 9X đến từ Hồ Chí Minh “bén duyên” với việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với mục đích chia sẻ công thức nấu ăn thường ngày với những người có cùng đam mê và đơn giản chỉ muốn “xả trét” khi mùa COVID phải tù túng trong nhà. Nhờ có nền tảng và sự nhạy bén của một giáo viên, Quỳnh Abi đã lựa chọn được cho mình một hướng đi ‘độc nhất vô nhị’ mà cũng nhờ đó cô đạt được thành công như hiện tại. Khởi điểm là một giáo viên, hằng ngày Quỳnh Abi phải tiếp xúc với rất nhiều học sinh. Hơn nữa, khán giả chính của cô cũng là các bạn trẻ, do vậy khi lượt theo dõi tăng cao, Quỳnh được nhiều người biết đến, công việc giảng dạy của Quỳnh cũng có nhiều thay đổi. Quỳnh Abi chia sẻ: “Sau khi nội dung của Quỳnh xây dựng hot lên, hầu như các bạn ở trường đều nhận ra Quỳnh, nhiều bạn không ở lớp Quỳnh dạy nhưng đi ngang nhận ra và hỏi “cô có phải cô Quỳnh quay clip dạy nấu ăn trên mạng không?”... Nhiều bạn còn dí dỏm “chào cô Quỳnh idol tóp tóp”, lần đầu tiên Quỳnh có nhiều fan hâm mộ dễ thương vậy và còn được xin chữ ký nữa làm vừa vui vừa ngại”. Có thể thấy, khi trở thành nhà sáng tạo nôi dung hot, Quỳnh Abi không còn là một giáo viên bình thường mà như là “idol giới trẻ” tại nơi làm việc", "idol giới trẻ" 9X nói thêm. Vừa làm giáo viên, vừa vận hành một kênh mạng xã hội hot, Quỳnh cũng gặp không ít khó khăn và mệt mỏi. “Thật sự là làm 2 công việc cùng lúc khiến Quỳnh nhiều khi kiệt sức. Trong tuần thì thứ hai đến thứ 6 đi làm từ sáng tới chiều ở trường, và chiều chính là thời gian để Quỳnh thực hiện đam mê” - Quỳnh Abi bộc bạch. Sáng thì tất bật với công việc giảng dạy, chiều về lại lụi cụi chuẩn bị cho đam mê. Mặc dù mệt, nhưng cảm giác thành phẩm làm ra được gia đình hưởng ứng và cộng đồng mạng đón nhận đã trở thành một động lực to lớn để Quỳnh Abi có thêm sức mạnh để thực hiện đam mê. Quỳnh Abi còn cho biết, nguồn thu nhập từ công việc giáo viên phần chính là để phục vụ cho đam mê nấu nướng, và chuẩn bị vật liệu cho các video clip. Để theo đuổi đam mê này, thời điểm đầu mới bắt đầu quay video, hầu hết tất cả Quỳnh đều tự mày mò thông qua những bài viết được chia sẻ trên mạng, không có thành viên nào trong gia đình của Quỳnh biết sử dụng Tiktok. Do đó, Quỳnh Abi cũng gặp chút ít khó khăn do phải tự thân vận động và chưa nắm được xu hướng của người xem. Tuy nhiên, sau khi được giúp đỡ từ nhà quản lý mạng lưới đa kênh (MCN), Quỳnh Abi được tiếp cận và gặp gỡ nhiều người có kinh nghiệm, cô được đóng góp để phát triển những điểm hay, khắc phục những điểm yếu và đã đạt được thành công như hiện giờ. Chỉ đơn giản từ việc muốn chơi mạng xã hội cho bớt nhàm chán, Quỳnh Abi không ngờ đây lại là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời đem đến cho cô nhiều cơ hội ai ai cũng mơ ước.