Nấu ăn cho anh trai, cô gái khiến người thưởng thức khiếp tới già

Một chàng trai đã đăng tải loạt ảnh tổng hợp những món ăn mà em gái mình nấu mà theo lời cô gái trẻ là "may mắn lắm mới được em gái nấu ăn cho đấy". Ông anh trai này hài hước đặt tên cho từng món ăn mà em gái mình tạo ra với những danh xưng rất độc lạ. Nếu không có chú thích của chàng trai, nhiều người vẫn nghĩ đây là xúc xích luộc chứ không phải trân châu. Thủy cung khoái lạc: lẩu. Dòng mô tả hài hước đã giúp nhiều người hình dung rõ hơn vị của món bánh trôi bẹo hình bẹo dạng này: "Viên bánh trôi to bằng nắm tay có thể đưa bất kỳ ai tham lam vào cấp cứu ngay lập tức". Không nhận ra nổi đây là món gì... Nhìn thế này không biết người thưởng thức sẽ gặp phải tình trạng gì sau khi ăn xong nữa. Món hoa quả bọc sô cô la hot hít qua tay của cô em gái này lạ quá. Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng miếng màu vàng ở trên là gà rán thật chứ không phải là cháy của cơm. Mảnh vỡ thiên thạch: bánh quy. Thái dương hạ san: bánh trung thu. Nồi trân châu sợi khiến người xem khiếp đảm. Nhiều người đã bình luận: "Ôi anh trai đăng như này sau sau em gái lấy được chồng haha", "đúng là may mắn mới được ăn thật".

