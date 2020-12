Nàng WAGs Vóc Đỗ khoe ảnh được cầu hôn siêu lãng mạn

Chỉ trong một thời gian ngắn, dân tình đã "bội thực" trước hàng loạt tin cưới hỏi, đặc biệt là trong giới cầu thủ. Mới đây nhất, Vóc Đỗ - bạn gái giàu sụ của hậu vệ Văn Dũng (CLB Hà Nội) cũng vừa khoe loạt ảnh được cầu hôn trên Instagram. Trên trang cá nhân của mình, sau khi được bạn trai cầu hôn, nàng WAGs Vóc Đỗ chia sẻ: ""Yes, I do! Thank my husband for all the surprises you gave me. It was an amazing day" (tạm dịch: Vâng, em đồng ý! Cảm ơn chồng vì tất cả những bất ngờ anh đã mang tới cho em. Đó là một ngày thực sự tuyệt vời!). Kèm theo đó, Vóc Đỗ đăng tải loạt hình ảnh cô nàng ôm một bó hoa khổng lồ, trên tay là chiếc nhẫn kim cương cũng không hề nhỏ chút nào. Vóc Đỗ còn chia sẻ thêm vào ngày đặc biệt, bạn trai Văn Dũng đã đưa cô nàng đi ăn ở một nhà hàng xinh xinh, tất nhiên là không tiết lộ gì cả. Sau đó, Văn Dũng giả vờ đi vệ sinh rồi mang hoa và nhẫn vào. Tất cả phải khiến cô nàng thốt lên rằng: "Có một sự đáng yêu không hề nhẹ!". Tuy nhiên, cũng giống như những cô gái khác thôi, dù được cầu hôn song Vóc Đỗ không quên trách bạn trai vì quá bất ngờ nên làm cô nàng không chuẩn bị váy áo cẩn thận hơn. Được biết, Vóc Đỗ và Văn Dũng đã yêu nhau 8 năm. Cả hai cũng từng có thời gian phải yêu xa khá dài, tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng cặp đôi vẫn đi được đến happy ending như hôm nay. Vóc Đỗ từng tiết lộ một trong những bí quyết giúp cô và bạn trai yêu lâu và bền như vậy chính là nhờ sự chia sẻ. Cụ thể, Vóc Đỗ từng chia sẻ: "Mình nghĩ sai đúng gì cũng phải nói để đối phương còn biết đường sửa cho phù hợp và thấu hiểu nhau hơn. Vốn dĩ con người ta khi sinh ra thì không ai hợp với ai cả nên khi yêu, chúng ta cần phải cố gắng thay đổi vì nhau". Vóc Đỗ là một trong những nàng WAGs Việt khá kín tiếng trên MXH. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều gây chú ý cho nhiều người bởi nhan sắc và guu thời trang sang chảnh. Trên trang cá nhân của mình, Vóc Đỗ cũng thường xuyên update những bức ảnh vô cùng đẹp tại trời Âu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News

