"Nàng thơ" những bản hit cover tái xuất, khoe vẻ đẹp tựa sương khói

Với giọng hát trong trẻo cùng nhan sắc tươi tắn, ngọt ngào Juky San được mệnh danh là "nàng thơ" của những bản cover đình đám trên MXH. Sau thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây cô bạn này trở lại với bộ ảnh cực đẹp khiến dân tình phải chú ý. Hot girl Juky San tên đầu đủ là Trần Dung, sinh năm 1998. Cô theo học chuyên ngành y tá Răng Hàm Mặt tại trường Cao đẳng Quân y 2. Dù chưa được đào tạo qua bất kì trường lớp thanh nhạc và gia đình cũng không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng Juky San lại được trời phú cho giọng hát "đi vào lòng người" và ngoại hình cực sáng. Juky San từng chia sẻ, tất cả kinh nghiệm ca hát của cô đều được góp nhặt từ các cuộc thi văn nghệ tại trường phổ thông. Vì yêu thích âm nhạc, Juky San cùng bạn bè lập nhóm để sản xuất các video cover. Cô gái trẻ được yêu thích khi tái hiện các bản hit Vpop như Em dạo này, Yêu em dại khờ, Cầu hôn, Lời hứa cho tình yêu… theo phong cách riêng. Có ý kiến cho rằng cách hát của Juky San không quá đặc sắc nhưng giọng ca trong trẻo và giàu tính biểu cảm chính là “tố chất” quan trọng nhất giúp cô thu hút khán giả. Không chỉ có giọng hát dễ nghe, ngoại hình của Juky San cũng là điểm cộng lớn khi cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều ý kiến so sánh nhan sắc của cô với các hot girl nổi tiếng như Jun Vũ, Khả Ngân, Trâm Anh. Juky San đang ngày càng khẳng định được bản thân mình trên thị trường âm nhạc hiện hành. Cô nàng tham gia The Voice và có những dấu ấn đáng kể. Dừng chân tại vòng bán kết cuộc thi về âm nhạc, nhiều khán giả ủng hộ Juky San và tỏ thái độ tiếc nuối khi cô nàng bị loại. Nhiều fan cũng khen ngợi cách thể hiện, trình bày của Juky San luôn khiến mọi người mong đợi, cảm thấy nhẹ nhàng, êm dịu và đi vào lòng người một cách dễ dàng. Sau khi “tốt nghiệp” tại The Voice, Juky San tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp với những ca khúc mang màu sắc trẻ trung, năng động. Mời quý độc giả xem video: Anh À - Juky San x Martin Lò (MV Official) - Nguồn: Juky San Official

Với giọng hát trong trẻo cùng nhan sắc tươi tắn, ngọt ngào Juky San được mệnh danh là "nàng thơ" của những bản cover đình đám trên MXH. Sau thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây cô bạn này trở lại với bộ ảnh cực đẹp khiến dân tình phải chú ý. Hot girl Juky San tên đầu đủ là Trần Dung, sinh năm 1998. Cô theo học chuyên ngành y tá Răng Hàm Mặt tại trường Cao đẳng Quân y 2. Dù chưa được đào tạo qua bất kì trường lớp thanh nhạc và gia đình cũng không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng Juky San lại được trời phú cho giọng hát "đi vào lòng người" và ngoại hình cực sáng. Juky San từng chia sẻ, tất cả kinh nghiệm ca hát của cô đều được góp nhặt từ các cuộc thi văn nghệ tại trường phổ thông. Vì yêu thích âm nhạc, Juky San cùng bạn bè lập nhóm để sản xuất các video cover. Cô gái trẻ được yêu thích khi tái hiện các bản hit Vpop như Em dạo này, Yêu em dại khờ, Cầu hôn, Lời hứa cho tình yêu… theo phong cách riêng. Có ý kiến cho rằng cách hát của Juky San không quá đặc sắc nhưng giọng ca trong trẻo và giàu tính biểu cảm chính là “tố chất” quan trọng nhất giúp cô thu hút khán giả. Không chỉ có giọng hát dễ nghe, ngoại hình của Juky San cũng là điểm cộng lớn khi cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều ý kiến so sánh nhan sắc của cô với các hot girl nổi tiếng như Jun Vũ, Khả Ngân, Trâm Anh. Juky San đang ngày càng khẳng định được bản thân mình trên thị trường âm nhạc hiện hành. Cô nàng tham gia The Voice và có những dấu ấn đáng kể. Dừng chân tại vòng bán kết cuộc thi về âm nhạc, nhiều khán giả ủng hộ Juky San và tỏ thái độ tiếc nuối khi cô nàng bị loại. Nhiều fan cũng khen ngợi cách thể hiện, trình bày của Juky San luôn khiến mọi người mong đợi, cảm thấy nhẹ nhàng, êm dịu và đi vào lòng người một cách dễ dàng. Sau khi “tốt nghiệp” tại The Voice, Juky San tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp với những ca khúc mang màu sắc trẻ trung, năng động. Mời quý độc giả xem video: Anh À - Juky San x Martin Lò (MV Official) - Nguồn: Juky San Official