Nàng dâu khoe mâm cơm ở cữ mẹ chồng nấu nhìn mà... thèm

Sau khi sinh con, sức khỏe của người phụ nữ đang yếu và cần sự chăm sóc của người thân. Bởi lẽ chế độ dinh dưỡng của mẹ trong thời điểm ở cữ không chỉ ảnh hưởng đến thời gian hồi phục của bản thân mà còn quyết định chất và lượng sữa dành cho con sơ sinh. Mới đây trên trang cá nhân, cô nàng có tên Nguyễn My (27 tuổi) đã khiến dân mạng được phen trầm trồ khi khoe mâm cơm ở cữ do mẹ chồng thực hiện. Nguyễn My cho biết, nhà chồng cô bán tạp hóa nên công việc rất bận rộn.Tuy vậy, mẹ chồng vẫn luôn dành thời gian để chuẩn bị những bữa ăn cho cô con dâu. Nàng dâu may mắn này vui vẻ cho hay: "Mỗi buối tối, em chồng mình sẽ vào hỏi 'mai chị ăn gì?', thế là buổi sáng ngủ dậy mình đã thấy có sẵn để ngay ở đầu giường rồi". Mặc dù không rành khoản nấu nướng, nhưng mẹ chồng cô vẫn luôn chiều theo sở thích ăn uống của con dâu. Hầu hết sẽ là các món hấp và luộc, vừa dễ ăn lại rất tốt cho phụ nữ sau sinh. "Thấy mình thiếu sữa sẽ đi hỏi xem ăn gì lợi sữa để nấu, biết mình thích ăn mít mật nên mua liền mấy quả. Ngày nào cũng có ăn và bận như thế nhưng lúc nào cũng tranh thủ vừa bế cháu vừa bán hàng cho em ngủ và nằm cho đỡ đau lưng", mẹ bỉm 9x cho hay. Không chỉ mẹ chồng, nàng dâu còn rất may mắn khi có được cậu em chồng cũng đảm đang không kém. Mặc dù mới học lớp 10, nhưng cậu em chồng này thường phụ mẹ nấu cơm trưa cho chị dâu, ngoài ra còn chăm cháu vô cùng khéo léo. Nàng dâu 9x cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may may mắn khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Nhờ những sự quan tâm đó mà giúp tinh thần cô có thể vui vẻ, thoải mái để chăm sóc cho con. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ nàng dâu trẻ. Đa số mọi người đều khen cô có phúc khi vào được một gia đình nhà chồng mà ai nấy đều tâm lý và tốt bụng.

