Mỹ nữ 23 tuổi khiến fans xiêu lòng vì đẹp như “búp bê sống“

Karimova Elina (sinh năm 1998, Uzbekistan) sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhiều người còn gọi cô nàng là " búp bê sống". Mỹ nhân Uzbekistan thừa hưởng vẻ đẹp lai từ hai dòng máu Nga và Uzbekistan. Hiện cô đang sống và làm việc tại Hàn Quốc. "Bông hồng lai" được nhiều người nhận xét có nét giống diễn viên Anne Hathaway trong bộ phim The Princess Diaries. Elina chuyển đến sống ở xứ sở kim chi từ năm 4 tuổi nên cô có thể nói lưu loát tiếng Hàn và am hiểu văn hóa nơi đây. Hot girl 9X từng chia sẻ trên trang cá nhân cô xem Hàn Quốc như ngôi nhà thứ hai của mình. Ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body chuẩn, cô gái 23 tuổi còn có thể nói 4 thứ tiếng: Nga, Hàn, Nhật, Anh. Hot girl lai Nga - Uzbekistan từng được cộng đồng mạng quan tâm khi cover hit Way back home của ca sĩ Shaun. Bên cạnh công việc mẫu ảnh, cô còn có niềm đam mê với ca hát và mong ước được trở thành ca sĩ. Với độ nổi tiếng của mình, hiện tại Elina đang sở hữu 1,7 triệu lượt theo dõi trên Instagram và kênh Youtube thu hút gần 650.000 lượt đăng ký. Elina biết cách để "gieo thương nhớ" cho fans hâm mộ với những hình ảnh, phong cách đúng chuẩn ulzzang Hàn. Mỗi bài đăng của cô nàng đều luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác và nhiều lời ngợi khen có cánh. Ngoại hình hoàn hảo của Elina cũng khiến cô vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cô gái này khẳng định nhan sắc của cô không hề có sự can thiệp "dao kéo". Elina cũng được nhiều người yêu mến bởi gương mặt đẹp ngọt ngào tựa búp bê. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp búp bê của bông hồng lai Nga - Hàn - Nguồn: YAN News

