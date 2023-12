Mỹ nhân gợi cảm nhất Đài Loan gây chú ý khi đến Hội An

Sunny Lin (Lâm Thái Đề) là mỹ nhân Đài Loan mới đây có chuyến du lịch tại Hội An, Việt Nam. Trong những khoảnh khắc chụp tại phố cổ Hội An, người đẹp Đài Loan diện áo dài khoe sắc. Sunny Lin nhận được "cơn mưa" lượt thả tim trên Instagram gần 400 ngàn người theo dõi.Nữ người mẫu rất hào hứng với tà áo dài Việt mà đăng ảnh rất nhiều tấm hình khoe sắc. Sunny Lin là diễn viên, người mẫu Đài Loan. Người đẹp sinh năm 1990 từng chụp ảnh khêu gợi, nóng bỏng từ năm 18 tuổi chỉ để kiếm tiền tiêu vặt. Tới năm 2011, cô mới gia nhập showbiz với tư cách người mẫu và nhanh chóng nổi tiếng nhờ loạt ảnh cosplay nhân vật "nữ hoàng hải tặc" Boa Hancock trong series phim hoạt hình đình đám "Đảo hải tặc" (One Piece). Trang cá nhân của cô thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường gần gũi. Người đẹp từng nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất năm 2014 trong cuộc bầu chọn 10 người đẹp sở hữu vòng một gợi cảm nhất Đài Loan do truyền thông nước này tổ chức. Từ khi làm mẹ, phong cách thời trang của Lâm Thái Đề cũng có nhiều thay đổi. Theo dõi trang cá nhân dễ nhận thấy người đẹp tiết chế việc ăn mặc hở hang, thay vào đó cô chuộng gu ăn mặc kín đáo, trẻ trung và hiện đại.

Sunny Lin (Lâm Thái Đề) là mỹ nhân Đài Loan mới đây có chuyến du lịch tại Hội An, Việt Nam. Trong những khoảnh khắc chụp tại phố cổ Hội An, người đẹp Đài Loan diện áo dài khoe sắc. Sunny Lin nhận được "cơn mưa" lượt thả tim trên Instagram gần 400 ngàn người theo dõi. Nữ người mẫu rất hào hứng với tà áo dài Việt mà đăng ảnh rất nhiều tấm hình khoe sắc. Sunny Lin là diễn viên, người mẫu Đài Loan. Người đẹp sinh năm 1990 từng chụp ảnh khêu gợi, nóng bỏng từ năm 18 tuổi chỉ để kiếm tiền tiêu vặt. Tới năm 2011, cô mới gia nhập showbiz với tư cách người mẫu và nhanh chóng nổi tiếng nhờ loạt ảnh cosplay nhân vật "nữ hoàng hải tặc" Boa Hancock trong series phim hoạt hình đình đám "Đảo hải tặc" (One Piece). Trang cá nhân của cô thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường gần gũi. Người đẹp từng nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất năm 2014 trong cuộc bầu chọn 10 người đẹp sở hữu vòng một gợi cảm nhất Đài Loan do truyền thông nước này tổ chức. Từ khi làm mẹ, phong cách thời trang của Lâm Thái Đề cũng có nhiều thay đổi. Theo dõi trang cá nhân dễ nhận thấy người đẹp tiết chế việc ăn mặc hở hang, thay vào đó cô chuộng gu ăn mặc kín đáo, trẻ trung và hiện đại.