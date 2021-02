Mua tôm hùm Alaska đổi bữa, cả gia đình buồn thiu nhìn nhau

Với những tín đồ đam mê hải sản và đặc biệt là các món liên quan đến cua, ghẹ... chỉ cần nghe " Tôm hùm Alaska nặng 3kg rưỡi" cũng đủ để khiến bao người phải chảy nước miếng. Trong đoạn clip mới được chia sẻ bởi một thành viên MXH TikTok, cư dân mạng đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh chú tôm hùm nặng 3,5kg nhưng khi hấp chín và đập ra chỉ toàn... nước bên trong. Nguyên chiếc càng tôm hùm to đùng tưởng ngập thịt ăn siêu đã miệng, vậy mà bên trong óp đến mức thảm thương, lượng thịt thực tế còn ít hơn cả càng cua biển mua ở chợ. Theo như chia sẻ chủ nhân đoạn clip thì chú tôm hùm này được đặt mua ở một shop online cách xa tới hơn 200km, tuy không tiết lộ giá cụ thể nhưng gia đình này cũng phải bỏ ra tiền triệu để ship chú tôm đông lạnh này về ăn. Bên cạnh đó, khổ chủ đã phải thốt lên rằng đây sẽ là lần cuối cùng quyết định đặt mua online món đồ xa xỉ này, nghe lời dân mạng khuyên lần sau cứ ra cửa hàng hải sản tươi sống để chọn cho yên tâm. Đoạn clip nhanh chóng thu hút cư dân mạng bàn tán ầm ĩ suốt vài giờ qua. Nhiều ý kiến tỏ ra thương cảm cho khổ chủ khi không may bỏ ra đống tiền rồi nhận lại món ăn chẳng như ý, số thịt tôm bóc ra chẳng đủ cho 1 người ăn no. Cũng có nhiều người tỏ ra bất bình với người bán "không có tâm" khi giao một sản phẩm kém chất lượng như vậy tới tay người dùng, cả con tôm to như thế mà ướp đông lạnh đến mức óp hết cả thịt, khuyên khổ chủ phải mạnh tay đòi lại tiền cho đỡ xót ruột. Chủ nhân đoạn clip cũng cập nhật tình hình trong bình luận rằng gia đình đã gửi hết ảnh chụp lẫn video bóc tôm cho shop kia để khiếu nại, song đến lúc này họ vẫn chưa nhận được phản hồi. Theo tìm hiểu, giá tôm hùm Alaska trên thị trường dao động từ 1.100.000 - 1.300.000đ/kg. Mô tả video

