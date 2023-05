Món ăn tuổi thơ dân giã một thời, 9x nuối tiếc kỷ niệm

Nhắc đến những món ăn tuổi thơ không thể quên được kẹo chỉ, cảm giác thích thú thuở bé mỗi khi thấy chiếc xe kẹo chỉ chạy xung quanh vẫy chuông mời gọi thế hệ 8x, 9x vẫn nhớ như in. Tuổi thơ với kỷ niệm lê la hàng quán chắc hẳn sẽ không thể quên bánh mì kẹp kem. Một diều dễ dàng nhìn thấy được là món bánh mì kẹp kem có 1 sự dân dã rất khó tả, rắc thêm ít đậu phộng rang giã nhuyễn và sữa đặc thế là đã có ngay món ăn vặt. Đem đá đông lạnh bào nhuyễn rồi cho lên siro dâu, cam,... thêm 1 ít sữa đặc là hoàn thành xong món ăn vặt tuổi thơ của nhiều cô, cậu học trò 8x, 9x mỗi lần đến trường. Món siro đá bào nhiều màu sắc này ấy vậy lại là 1 thứ gì đó rất xa xỉ đối với tụi nhóc thời đó. Những viên kẹo C hình trái tim là món quà vặt mà hầu như đứa trẻ nào thời ấy đều không thể không biết. Đựng trong chiếc hộp bé xinh, chỉ có vài viên nhưng hương vị chua chua của những viên kẹo ấy làm cho chúng ta cứ nhớ mãi không quên cho đến tận bây giờ. Mùa hè thời đó được rất nhiều người yêu thích, bởi lẽ không chỉ là mùa được nghỉ học mà là khoảng thời gian được thưởng thức kem chuối. Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm, kem chuối ngày càng được biến tấu đa dạng hơn, nhưng có 1 điều vẫn giữ được vẹn nguyên đó chính là hương vị tươi ngon, thanh mát mà nó đem lại. Lại thêm một món kem trường tồn cùng năm tháng nữa, đó chính là kem ký. So với những món kem thời 8x, 9x đời đầu thì kem ký thuộc hàng "sang chảnh" hơn, bởi món kem này không bán rong như kem que, kem túi. Muốn ăn bạn phải vào quán, ngồi trên bàn ghế đàng hoàng. Chắc hẳn là không một ai có thể quên được những chiếc kem túi huyền thoại, đi vào tuổi thơ của nhiều người. Kem được cho vào những chiếc túi nilon bé tí, buộc lại bằng dây chun, đem để đông trong tủ đá. Khi ăn, người ta sẽ cắn ở một góc túi rồi cứ thế chờ kem chảy đến đâu là ăn đến đó. Một trong những món quà vặt "đỉnh cao" mà những đứa trẻ thời ấy ai cũng say mê là món kẹo bông gòn. Cùng vị ngọt ngọt của đường, đây đã là ký ức của biết bao người. Bên cạnh kẹo chỉ, kẹo kéo cũng là món ăn tuổi thơ đáng nhớ. Chỉ với vài thanh kẹo trắng tinh, cuộn cùng những hạt đậu phộng rang là món ăn vặt "bất hủ" đã được ra lò. Với những người thuộc thế hệ 8X 9X, hương vị ngọt ngào của trái trứng cá là kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên. Ảnh: Tổng hợp Internet

