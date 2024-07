Món ăn tuổi thơ cực bình dị khiến bao người hoài niệm

Củ dong được biết đến là một loại thức ăn cực kì dinh dưỡng. Ngày nay củ dong thường được chế biến thành dạng bột, hoặc làm thành miến. Tuy nhiên ngày xưa, khi chưa có đầy đủ các loại bim bim, kẹo bánh như bây giờ thì củ dong luộc chấm muối vừng là thức quà quen thuộc với nhiều đứa trẻ. Buổi chiều đi học về có nồi củ dong luộc ăn giòn sần sật thì còn gì bằng. Ngày trước với những nhà làm nông, bên cạnh phần lớn diện tích dùng để trồng sắn cao sản, nhà nào cũng dành 1 khoảng đất nhỏ để trồng đôi ba bụi sắn trắng để ăn. Khác với giống sắn cao sản thường dùng để chế biến thức ăn cho gia súc lá có màu xanh phớt đỏ, cây sắn trắng lá có màu xanh. Củ sắn chấm mật hay chấm muối vừng khiến nhiều người rất yêu thích. Vào một buổi tối mất điện, chỉ cần nồi khoai thế này thôi là xóm giềng quây quần bên nhau dưới ánh trăng chuyện trò. Củ khoai sọ thường dùng để nấu canh, tuy nhiên cũng là thức quà xưa mà những đứa trẻ đã lớn ở hiện tại luôn hoài niệm. Hạt mít luộc là đặc sản không thể thiếu. Ngày nay đã có nhiều loại đồ ăn chế biến ngon lành, nhiều dinh dưỡng, nhưng cảm giác cả nhà quây quần bên nồi khoai nóng rất khó có thể tìm lại được. Đặc sản mỗi mùa lạc về: lạc tươi luộc. Vị ngọt của lạc vừa mới nhổ in sâu trong kí ức nhiều thế hệ 8x, 9x. Màu tím quen thuộc của quả sim đã in sâu trong trái tim mỗi người, là ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Dù ở nơi thành thị hay vùng quê xa xôi, những đồi sim tím là biểu tượng của những ngày hè đầy hứng khởi. Quả sim chín với màu tím đậm, vỏ mỏng, khi ăn có hương vị ngọt ngào và mùi thơm đặc trưng. Quả mít non, tên gọi khác là quả mít 'nhí' hay quả 'meo', là biểu tượng của tuổi thơ ngọt ngào. Đây là những quả mít đực nhỏ, chưa lớn thành quả to, với múi mít đang phát triển. Mỗi lần nhắc đến, những ký ức về những chiếc quả mít non, chỉ to bằng đầu ngón tay, rụng tự nhiên trên đường làm cho trái tim chúng ta ấm áp.

