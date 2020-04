Mới hẹn hò, Tiến Linh và Huỳnh Hồng Loan đã dính tin đồn chia tay?

Mới đây, trên trang cá nhân của Tiến Linh bất ngờ xuất hiện một dòng trạng thái cực lạ: "Quãng thời gian đó thật đẹp. Thank you for everything". Ngay lập tức, dân mạng nhận thấy có điều không ổn. Trên trang Facebook của mình, tiền đạo Tiến Linh đã xóa sạch những thứ liên quan đến Huỳnh Hồng Loan. Chính điều này đã khiến người hâm mộ đặt ra nghi vấn liệu có phải cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau thời gian ngắn hẹn hò. Là một người cực kỳ chăm chỉ đi "bình luận dạo" trên Facebook của bạn gái thế nhưng Tiến Linh cũng đã không còn tương tác với Huỳnh Hồng Loan một tuần trở lại đây. Ngược lại, diễn viên Huỳnh Hồng Loan lại không có bất kỳ động thái nào cho thấy cặp đôi đã rạn nứt. Cô nàng chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống hàng ngày, tương tác qua lại với bạn bè mà không có lấy một hành động đáng ngờ nào. Thông tin Tiến Linh và Huỳnh Hồng Loan chia tay hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho cặp trai tài, gái sắc. "Tiền đạo hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại hẹn hò với diễn viên xinh đẹp, sạch scandal là quá hợp. Không hiểu vì lý do gì mà chia tay, quá tiếc", "Mình thích cặp này, dễ thương lắm mà" - Dân mạng tiếc nuối bình luận. Tiến Linh và Hồng Loan dính tin đồn hẹn hò khi bị bắt gặp thân mật tựa vai tại một quán trà chanh ven đường. Cả hai cùng cho biết đang trong thời gian tìm hiểu chứ không vội yêu đương. Vì cùng quê Bình Dương nên Tiến Linh và Hồng Loan có khá nhiều thời gian gặp gỡ. Hồng Loan từng không tiếc lời khen ngợi cầu thủ Becamex Bình Dương là người hài hước, chín chắn và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Mẹ của cả Tiến Linh và Hồng Loan đều rất ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi. Hiện tại, cả Tiến Linh và Hồng Loan vẫn chưa lên tiếng chính thức cho tin đồn chia tay này. Mời quý độc giả xem thêm clip: Tiến Linh U23 và Huỳnh Hồng Loan Chia Tay sau vài tháng Hẹn Hò - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên trang cá nhân của Tiến Linh bất ngờ xuất hiện một dòng trạng thái cực lạ: "Quãng thời gian đó thật đẹp. Thank you for everything". Ngay lập tức, dân mạng nhận thấy có điều không ổn. Trên trang Facebook của mình, tiền đạo Tiến Linh đã xóa sạch những thứ liên quan đến Huỳnh Hồng Loan. Chính điều này đã khiến người hâm mộ đặt ra nghi vấn liệu có phải cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau thời gian ngắn hẹn hò. Là một người cực kỳ chăm chỉ đi "bình luận dạo" trên Facebook của bạn gái thế nhưng Tiến Linh cũng đã không còn tương tác với Huỳnh Hồng Loan một tuần trở lại đây. Ngược lại, diễn viên Huỳnh Hồng Loan lại không có bất kỳ động thái nào cho thấy cặp đôi đã rạn nứt. Cô nàng chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống hàng ngày, tương tác qua lại với bạn bè mà không có lấy một hành động đáng ngờ nào. Thông tin Tiến Linh và Huỳnh Hồng Loan chia tay hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho cặp trai tài, gái sắc. "Tiền đạo hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại hẹn hò với diễn viên xinh đẹp, sạch scandal là quá hợp. Không hiểu vì lý do gì mà chia tay, quá tiếc", "Mình thích cặp này, dễ thương lắm mà" - Dân mạng tiếc nuối bình luận. Tiến Linh và Hồng Loan dính tin đồn hẹn hò khi bị bắt gặp thân mật tựa vai tại một quán trà chanh ven đường. Cả hai cùng cho biết đang trong thời gian tìm hiểu chứ không vội yêu đương. Vì cùng quê Bình Dương nên Tiến Linh và Hồng Loan có khá nhiều thời gian gặp gỡ. Hồng Loan từng không tiếc lời khen ngợi cầu thủ Becamex Bình Dương là người hài hước, chín chắn và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Mẹ của cả Tiến Linh và Hồng Loan đều rất ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi. Hiện tại, cả Tiến Linh và Hồng Loan vẫn chưa lên tiếng chính thức cho tin đồn chia tay này. Mời quý độc giả xem thêm clip: Tiến Linh U23 và Huỳnh Hồng Loan Chia Tay sau vài tháng Hẹn Hò - Nguồn: Youtube