Misthy đáp trả gay gắt trước tin đồn lộ clip nóng

Mới đây, thông tin Misthy lộ clip 18+ xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao. Theo đó cô gái trong clip để mái ngô, đeo kính cận to có ngoại hình khá giống nữ streamer khiến nhiều người nghi ngờ. Clip nghi là của streamer Misthy được chia sẻ rầm rộ ở nhiều nhóm kín trên mạng xã hội. Từ trước tới nay, cô nàng theo đuổi phong cách cá tính, đáng yêu nên việc lộ clip nóng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và tò. Thế nhưng ngay lập tức, nữ streamer Misthy đã thẳng thừng phủ nhận tin đồn cho rằng cô gái trong clip được chia sẻ kia không phải mình đồng thời tỏ ra khá bức xúc khi bị cộng đồng mạng đem ra để câu like. Trả lời bạn bè ở phần bình luận, streamer cũng gay gắt nói: "Giống dễ sợ khác mỗi cái mặt". Misthy là cái tên đã quá quen thuộc trong cộng đồng streamer Việt Nam, cô nàng hiện đang là nữ streamer số 1 khi sở hữu lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo và kênh Youtube với hơn 4 triệu người theo dõi và trên trang Facebook cá nhân là gần 600 nghìn lượt. Nữ streamer gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, dễ thương có phần nổi loạn, nói chuyện gần gũi, duyên dáng và cách xây dựng nội dung video độc đáo, không gây nhàm chán cho người xem. Cô nàng chơi thân với rất nhiều gương mặt trong làng streamer Việt Nam như Linh Ngọc Đàm, Uyên Pu, Xemesis,.... Trước đó, hot girl streamer có tiếng trong cộng đồng game thủ Việt Nam là Kiều Anh Hera cũng từng lộ clip nhạy cảm và liên tục bị tố lăng nhăng. Xem thêm clip: Ohsusu: Đây là BỘ MẶT THẬT của Misthy || GÓC BÓC PHỐT MADE IN OHSUSU - Nguồn: Youtube

