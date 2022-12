Mẹ rich kid Tiên Nguyễn lộ ảnh 6 năm trước gây bất ngờ

Mới đây trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn đã show bức ảnh mới. Lần này cô chơi lớn, không khoe ảnh hiện tại mà là khoảnh khắc của 6 năm trước. Khi đó, hot girl làng rich kid Việt và mẹ ruột đang tham dự sự kiện thời trang Paris Fashion Week. Đây cũng là lần đầu tiên rich kid đình đám Sài thành đi dự show cùng mẹ với tư cách khách mời. Cả 2 mẹ con cùng diện đồ đen, nở nụ cười cực tươi hướng về phía ống kính máy ảnh. Khi đó, Tiên Nguyễn gây ấn tượng với vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần sang chảnh. Còn bà Thủy Tiên làm ai cũng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung. Đứng bên cạnh con gái, nhiều người còn trêu đùa, cứ tưởng 2 chị em. So ảnh hiện tại với nhan sắc 6 năm trước, nữ đại gia Thuỷ Tiên chẳng khác là bao. Tiên Nguyễn không phải cái tên xa lạ với hội con nhà giàu Việt Nam. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp cùng cuộc sống chuẩn rich kid, ái nữ "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây chú ý mỗi lần "đọ sắc" cùng mẹ ruột nổi tiếng - cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Mẹ Tiên Nguyễn sinh năm 1970 ở Hà Nội. Gia đình vốn khó khăn nên từ nhỏ, bà đã có tính tự lập cao. Bà từng làm gia sư tiếng Anh trước khi bén duyên với điện ảnh. Nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, bà Thủy Tiên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn thời bấy giờ. Ở thập niên 90, bà ghi dấu ấn trong phim Vị Đắng Tình Yêu với vai Phương - nữ sinh viên nhạc viện đem lòng yêu chàng sinh viên nghèo tên Quang (do cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh đóng). Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên gạo cội bất ngờ nói lời chia tay màn ảnh với lý do "không có nhiều kịch bản ưng ý và vì là diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên chấp nhận rút lui".

