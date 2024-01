Mẫu áo mới tuyển Việt Nam chuẩn tiêu chí "người Việt dùng hàng Việt"

Như đã biết ngay sau khi hết hạn hợp đồng với nhà cung cấp trang phục thi đấu nhiều năm là Grand Sport đến từ Thái Lan vào cuối tháng 12/2023, LĐBĐ Việt Nam đã tìm được được nhãn hàng cung cấp khác đó chính là Jogarbola Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Động Lực. Vào ngày 28/12 vừa qua, trên trang mạng xã hội của mình, Jogarbola Việt Nam cũng đã chính thức ra mắt mẫu áo đấu mới giành cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong đó có đội tuyển Nam, Nữ và Futsal. Theo hé lộ từ bà Cao Vân - Giám đốc nhãn hàng Jogarbola Việt Nam: "Bộ trang phục tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại Asian Cup 2023 tới nằm trong bộ sưu tầm "Hào khí Việt Nam - Non sông tiếp bước". Chúng tôi đã mang tất cả nhưng gì là biểu trưng của Việt Nam vào mẫu áo đấu mới này, cụ thể như hình ảnh cánh chim lạc trên trống đồng Đông Sơn và ngôi sao 5 cánh trên lá Quốc kỳ được sắp xếp vô cùng khoa học... Bên cạnh đó, bộ sưu tầm áo đấu mới dành cho tuyển Việt Nam do nhãn hàng Jogarbola cung cấp thể hiện niềm tự hào dân tộc, khát vọng chinh phục đỉnh cao bất chấp thử thách cùng sự gắn bó, đoàn kết để trở nên bất bại trước mọi đối thủ". Bà Cao Vân - Giám đốc nhãn hàng Jogarbola Việt Nam cho biết thêm. Bên cạnh đó, nhãn hàng Jogarbola Việt Nam cũng muốn gửi gắm niềm hy vọng mong muốn các chàng trai, cô gái vàng của làng bóng đá sẽ được được tiếp lửa từ sức mạnh của trời và đất, cùng tình yêu của hàng triệu người dân Việt Nam, để viết tiếp kỳ tích trên những đấu trường thể thao khu vực và quốc tế. Tìm hiểu thêm về chất liệu tạo nên mẫu áo mới cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, Jogarbola đã ứng dụng vải JO-SILK độc quyền đạt chứng chỉ quốc tế Oeko - Tex Standard 100 về độ an toàn khi sử dụng, cùng công nghệ Air Control với hàng triệu lỗ thông khí siêu nhỏ trên bề mặt vải để tạo nên trải nghiệm sử dụng mềm mịn, thoáng khí, co giãn bền bỉ và thoát mồ hôi một chiều. Theo tiết lộ của Jogarbola, buổi lễ ra mắt áo đấu chính thức của tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3/1/2024. Nhưng trước đó, trong các buổi tập, lần lượt các mẫu áo tập của tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam đã lần lượt được các cầu thủ mặc. Hình ảnh trên tay chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới được các phóng viên mở hộp và trên tay. Chiếc áo tập màu tím được các cầu thủ U23 Việt Nam mặc vào những buổi tập thời gian gần đây. Mẫu áo tập màu hồng trông vô cùng trẻ trung được hàng Jogarbola mang tới cho đội tuyển Việt Nam.

