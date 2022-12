Mai anh đào Đà Lạt vào mùa và loạt điểm đáng check in

Đường Trần Hưng Đạo còn được gọi với cái tên khác là đường hoa mai anh đào Đà Lạt. Đoạn đường này kéo dài hơn 500m, 2 bên đường là hàng loạt hoa anh đào rực rỡ, thu hút. Vào mùa mai anh đào Đà Lạt nở rộ, con đường này chính là địa điểm check in lý tưởng, nhiều bạn trẻ ghé thăm. Nhờ sắc hoa mai anh đào mà con đường này trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Không riêng gì con đường Trần Hưng Đạo để check in hoa mai anh đào Đà Lạt có thể đến hồ Xuân Hương, ở đoạn gần với nhà hàng Thuỷ Tạ và đoạn gần nhà hàng cà phê Bích Câu. Ngày nay hoa anh đào còn được trồng thêm ở nhiều địa điểm khác quanh khu vực này. Những cây hoa mai anh đào Đà Lạt rực rỡ rủ bóng bên bờ hồ tạo khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, thơ mộng. Đây là địa điểm check in bạn không nên bỏ qua nếu có dịp ghé đến Đà Lạt mộng mơ. Khu vực hồ Tuyền Lâm cũng mọc nhiều hoa mai anh đào, tuy nhiên con đường đến đây khá khó khăn. Địa điểm ngắm hoa mai anh đào Đà Lạt ở khu vực hồ Tuyền Lâm ở đây có rất nhiều hoa, nhưng lại ít người biết. Đến mùa hoa anh đào nơi đây như mặc thêm áo mới, một sắc hồng bao trùm cả thung lũng. Đường mai anh đào dốc Đa Quý cũng là một địa điểm hấp dẫn, hứa hẹn là nơi hoa anh đào nở rộ vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Du khách có thể đến Dốc Đa Quý tại Trại Mát để ngắm nhìn hoa anh đào khoe sắc. Cứ vào mùa hoa anh đào nở tại đây lại tấp nập người ra vào vừa chụp ảnh, vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên rực rỡ không thể rời mắt. Mộng nguyên Đào Đà Lạt tuy là một địa điểm mới nổi nhưng lại khiến rất nhiều du khách yêu thích và săn đón. Nơi đây cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 17km. Du khách có thể di chuyển theo hướng khu du lịch Langbiang. Một triền đồi với những cây hoa mai anh đào nở rộ lung linh tỏa sắc và khu rừng thông và những cây cà phê tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Ảnh: Internet

