Lý do kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn từ giã đội tuyển Việt Nam

Mới đây, thông tin kình ngư Nguyễn Hữu Nam Sơn không có tên trong thành phần đội tuyển bơi Việt Nam tham gia tranh tài ở ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc) khiến nhiều người ngạc nhiên. Chưa hết, theo chia sẻ từ nam vận động viên 21 tuổi thì anh đã xin từ giã đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam từ ngày 10/6. Kim Sơn chia sẻ: "Tôi đã có ý định nghỉ từ thời điểm SEA Games nhưng được mọi người động viên nên tôi đã cố gắng tiếp tục thi đấu. Đến ngày 10/6 tôi đã xin nghỉ ở đội tuyển và đến ngày 10/8 thì chính thức nghỉ... Tôi đã từng nghĩ sẽ cố đến SEA Games 2027 được tổ chức ở Malaysia, nơi đầu tiên đưa tôi đến với đội tuyển và cũng là nơi kết thúc nhưng tôi đành gác lại để tập trung cho đội địa phương và việc học tập", kình ngư 21 tuổi chia sẻ thêm. Gần đây nhất, những lời qua tiếng lại giữa Kim Sơn và Hoa hậu Phương Lê về phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau đó, hot boy của đội tuyển bơi lội Việt Nam còn tham gia một show thời trang và màn cà khịa bằng ly trà sữa gây chú ý. Nguyễn Hữu Kim Sơn từng xuất sắc đoạt HCV SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia ở nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp. Ở các kỳ SEA Games sau đó Kim Sơn chỉ xếp sau kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500 m tự do. "Hot boy" này góp công vào thành tích 2 tấm HCV liên tiếp của đội tiếp sức 4x200 m tự do nam ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Ở giải bơi vô địch thế giới hồi tháng 7 vừa qua tại Nhật Bản, Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp hạng 27 ở nội dung 1.500 m tự do với thành tích 16 phút 20 giây 45. Anh cũng góp mặt ở đội hình tiếp sức 4x200 m tự do nhưng xếp hạng 17 trong 17 đội tham dự.

