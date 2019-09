Loạt hot girl sinh năm 2001 của trường Báo: Xinh đẹp, giỏi giang, sánh ngang đàn chị

Đặng Thị Hà Vy (Lạng Sơn), tân sinh viên lớp Báo ảnh K39, nhanh chóng được điểm danh " hot girl báo chí" với gương mặt xinh đẹp nữ tính và nụ cười toả nắng. "Lại thêm 1 gái báo chí xinh "sương sương" nữa này", "Vy cười xinh lắm ấy" là những lời khen của nhiều dân mạng dành cho hot girl trường báo Hà Vy. Hà Vy theo đuổi phong cách nữ tính, quyến rũ và hiện đại. Trang Instagram của cô nàng không có nhiều bài đăng nhưng vẫn thu hút gần 20.000 lượt follower. Sắp tới, hot girl Học viện Báo chí Hà Vy dự định thử sức thêm lĩnh vực MC truyền hình. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tham gia một số CLB trong trường để học hỏi thêm kinh nghiệm. Hot girl 3 dòng máu Hồ Thiên Trang (Hà Nội) từng "gây sốt" CĐM với bức ảnh diện áo dài trắng ở sân trường. Cô nàng này hứa hẹn là gái xinh trường báo tiếp theo sở hữu tài năng và nhan sắc. Thiên Trang nổi bật với gương mặt ăn ảnh và nụ cười tươi tắn, hàng chân mày sắc sảo cùng sống mũi cao. Cô nàng được nhận xét có nét giống các hot girl Thái Lan. Thiên Trang sớm trở thành mẫu lookbook nổi tiếng ở Hà Nội. Cô gái cũng theo đuổi phong cách có phần chững chạc hơn so với các bạn đồng lứa. Khác với nhiều cô bạn, Trang có niềm đam mê lớn dành cho bóng đá. Thần tượng của cô nàng là cầu thủ Nguyễn Quang Hải nổi tiếng. Trương Diệu Anh là tân sinh viên khoa Phát thanh - Truyền hình của Học viện Báo chí. Cô bạn này giành được nhiều chú ý khi đạt giải 3 cuộc thi Tìm kiếm gương mặt MC tỉnh Hải Dương. Diệu Anh được nhiều dân mạng khen ngợi với gương mặt thanh thoát, mái tóc đen dài nữ tính và chiều cao 1,7m ấn tượng. Diệu Anh nhanh chóng trở thành thành viên Ban đối ngoại của sự kiện Fire Up - Lighthouse 2019 đình đám của trường. Cô từng chia sẻ, MC truyền hình là ước mơ lớn nhất của mình. Tài khoản N.N bình luận: "Vừa xinh vừa giỏi. Có khi Diệu Anh lại là nữ MC truyền hình nổi tiếng như đàn chị đấy". Cao Thu Trang (Hà Nội) vừa được "ghi danh" vào dàn hot girl ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thu Trang gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn khả ái và làn da trắng sáng. "Đáng yêu như em bé" là lời bình luận của dân mạng dành cho cô nàng. Thu Trang từng được chú ý từ năm lớp 11 khi góp mặt trong TVC, phim ngắn hoặc làm mẫu ảnh cho nhiều nhãn thời trang tại Hà Nội. Tuy vậy, Trang chọn theo nghề báo và dự định sẽ tham gia 1 CLB MC truyền hình nào đó trong trường.

