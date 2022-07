Loạt hành động xấu xí ở sân bay khiến MXH muốn "bùng nổ"

Thời gian gần đây MXH liên tiếp phẫn nộ với nhiều TikToker có hành động xấu ngay tại sân bay, cụ thể là trên băng chuyền hành lý. Cụ thể, cô gái này đã ngồi hẳn lên băng chuyền hành lý khi nó vẫn đang hoạt động, xung quanh là nhiều hành động đang đứng chờ lấy hành lý. Không chỉ dừng lại ở đó, sau đó ít lâu trên MXH lại xuất hiện thêm trường hợp một cô gái khác ngồi tạo dáng tư thế "lâm bồn" trên băng chuyền hành lý khiến ai nhìn cũng phẫn nộ. Hành động thiếu ý thức của các nữ TikToker tại sân bay khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Đa số cư dân mạng phê phán hành động tưởng là hay này của các cô gái và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm kể cả cấm bay một thời gian. Không riêng gì việc làm trò trên băng hành lý, mà ngay tại đường băng sân bay cũng đã xuất hiện không ít trường hợp nguy hiểm đến từ những vị khách thiếu ý thức. Một đoạn clip xuất hiện trên nền tảng TikToker ghi lại hình ảnh cô gái mặc trang phục màu đen hở vòng eo và phần lưng, nhảy múa trước máy bay đang di chuyển vào sân đỗ khiến nhiều người phản ứng gay gắt. Một đôi TikToker khác cũng tranh thủ nhảy múa ngay cạnh máy bay đang dừng đỗ. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc khiến dư luận vô cùng bức xúc bởi hành động vô ý thức của 2 nhân vật này. Đầu tháng 7, trên MXH xuất hiện hình ảnh một hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay. Nhiều người phỏng đoán chủ nhân chiếc điện thoại muốn quay video khung cảnh bên ngoài trong khi máy bay cất cánh. Trên TikTok, các bạn trẻ cũng chia sẻ nhiều đoạn clip tương tự ghi lại cảnh bầu trời từ cửa sổ máy bay như một trào lưu. Tuy nhiên họ không biết rằng hành động này vô cùng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến an toàn bay. Trước đó khá lâu trên MXH xuất hiện đoạn clip nữ hành khách là đại úy công an chửi bới thậm tệ nhân viên ở sân bay gây xôn xao dư luận. Nữ hành khách cho rằng lý do bà chửi bới là khi bà xuống Cảng hàng không để lấy cuống vé, một số nhân viên đưa bà vào phòng và có những hành xử không đúng như giữ bà và con gái trong phòng, không cho ra ngoài; thậm chí còn có nhân viên đánh vào con gái bà khiến cháu bị ảnh hưởng tinh thần... Sau khi clip được đăng tải lên mạng, nhiều người đã tìm ra thông tin, số điện thoại thậm chí cả nhà riêng của nữ hành khách này. Phần lớn đều bất bình trước hành động gây rối của cô. Ảnh: Tổng hợp

