Loạt chuyện tình ồn ào nhất năm 2022 khiến netizen “chấm hóng“

Vào những tháng cuối năm 2022 trên MXH xôn xao bàn tán khi Elly Trần hé lộ những góc khuất trong hôn nhân 10 năm với chồng Tây. Chuyện tình cảm ồn ào của Elly Trần và chồng Tây đã khiến netizen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặc biệt cô còn chia sẻ chuyện chồng quan hệ với cùng lúc 3 người phụ nữ khác khi cô đang mang thai bé thứ hai. Ngoài ra, Elly Trần còn chia sẻ ngày sinh bé đầu tiên, cô phải đến bệnh viện để sinh con một mình mà không có sự đồng hành của chồng. Chồng cùng các đồng nghiệp có đến nhưng chỉ một lúc và sau đó rời đi để lại cô một mình, nhưng vì đang lo cho con nên cô cũng không mấy bận tâm. Có thể thấy, đây là chuỗi hành động bùng phát sau chuỗi ngày dài chịu đựng của Elly Trần. Đặc biệt là sau chuyện chồng Tây muốn các con ngủ lại nhà bố và thân thiết hơn với cô nhân tình. Ngoài chuyện tình ồn ào của Elly Trần, chuyện ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm cũng gây lùm xùm một thời gian khá dài. Vụ việc lên đỉnh điểm khi người đẹp tiết lộ ly thân chồng vì sự xuất hiện của tiểu tam. Netizen liền réo gọi tên người thứ ba là diễn viên Quỳnh Thư vì có những chi tiết trùng hợp. Gần đây nhất chính là sự việc thiếu gia Đức Phạm chặn xe vợ cũ để giành con khiến netizen phẫn nộ. Diệp Lâm Anh ngồi trên xe với con, tỏ ra lo sợ và gọi điện nhờ vợ chồng Cường Đô la - Đàm Thu Trang đến hỗ trợ. Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức kết hôn năm 2018. Sau một năm chung sống, cả hai bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Hai năm qua, họ đối diện với những lục đục, mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Hồi tháng 1, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau hai năm chung sống. Tưởng chừng như lùm xùm tình cảm giữa Thiên An và Jack đã lắng xuống, thế nhưng vào khoảng giữa năm 2022 khắp cõi mạng xôn xao tin đồn Thiên An từng "bắt cá 2 tay" trong khoảng 4 năm nay, hẹn hò cùng lúc nhiều người, trong đó có ca sĩ Jack. Nhiều người không biết thực hư thế nào đã vội tin tưởng, quay xe đứng về phía Jack, chỉ trích nữ diễn viên trẻ. Đồng thời, cộng đồng mạng còn kêu gọi "giải cứu" Jack khi cho rằng nam ca sĩ mới là "nạn nhân của Thiên An". Bị "réo tên" vào lùm xùm Thiên An đã đăng tải tâm thư phủ nhận, nói rõ về một số tin đồn thất thiệt. Đồng thời người đẹp cho biết lần cuối cùng cô nhận được chu cấp nuôi con từ phía bạn trai cũ chính là vào hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài ra Thiên An cho biết cô thu thập các thông tin sai sự thật do một page đăng để làm việc với luật sư. Ảnh: Tổng hợp

