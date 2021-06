Loại quả hồng xiêm khổng lồ khiến netizen “tròn xoe mắt” vì độc lạ

Mới đây, tài khoản TikTok đã khiến cư dân mạng phải xôn xao khi đăng tải những hình ảnh về quả hồng xiêm khổng lồ khiến ai nhìn cũng cảm thấy tò mò. Bề ngoài của loại quả độc lạ này vô cùng thú vị, kích thước của nó to như quả xoài, vỏ thì là quả hồng xiêm. Khi bổ ra thì càng choáng váng hơn nữa bởi bên trong nó là lớp thịt màu nâu sẫm, hạt cũng khá to nhưng tựu chung lại thì nhìn đã thấy vô cùng độc đáo. Sau khi đăng tải lên MXH, clip về loài quả này đã nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem. Thực chất, quả hồng xiêm "siêu to khổng lồ" này là quả saboche hay còn có tên gọi khác là hồng xiêm. Giống cây này được trồng nhiều tại các tỉnh miền Tây, đặc biệt là ở huyện Châu Thành - Tiền Giang. Không chỉ có ở Việt Nam, giống cây này được trồng nhiều ở xứ nhiệt đới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Cộng đồng mạng Việt Nam cũng từng dậy sóng trước nhiều loại quả đột biến về kích thước. Phải kể đến là hình ảnh quả dứa khổng lồ từng khiến netizen vô cùng thích thú, xem đến chỉ số cân nặng vẫn không khỏi kinh ngạc. Một quả dứa bình thường sẽ nặng khoảng dưới 1kg, nhiều nhất là 3kg cho quả to. Riêng quả dứa "khủng" này nặng đến hơn 5,5 kg. Cây mít nghệ ở Bến Tre cho ra quả to bất thường, cá biệt có quả nặng trên 40kg, múi bên trong cũng rất to, có múi nặng hơn 200gr. Qủa đu đủ "mang bầu" được cư dân mạng thích thú chia sẻ rần rần trên MXH. Bề ngoài quả đu đủ nhìn hết sức bình thường, thế nhưng khi bổ ra bên trong nó có tới 4 quả nhỏ khác. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Giá trị thực của hoa lan đột biến - Nguồn: VTV24

