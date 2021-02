Lộ mặt mộc, rich kid Việt bị soi nhan sắc triệt để

Thảo Nhi Lê là một trong những rich kid đình đám trên MXH, cô từng có thời gian hẹn hò với Huy Trần - người tình tin đồn của Ngô Thanh Vân. Trong năm qua, rich kid Thảo Nhi Lê bất ngờ có tên trong danh sách đề cử "100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020" của TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Mới đây, nàng rich kid nổi tiếng vừa mở Q&A để trả lời người theo dõi mình trên Instagram. Khi một fan vào hỏi: “Your skin is always perfect” (Tạm dịch là: Có phải gương mặt của bạn luôn hoàn hảo không?). Thảo Nhi Lê đã không ngần ngại show 100% mặt mộc của mình. Khác với vẻ long lanh trong những bức ảnh mà cô thường xuyên đăng trên MXH, mặt mộc của hot girl Việt này cũng có sự xuất hiện của quầng thâm và mụn. Trước đó, Thảo Nhi Lê từng khoe ảnh mặt mộc không chỉnh sửa. Qua đó, khi không có sự hỗ trợ của make up, filter, cô nàng để lộ quầng thâm mắt khá nặng. Kể cả khoảnh khắc Thảo Nhi Lê đăng ảnh diện đồ của bà ngoại khi ở nhà cũng từng khiến fan "xỉu ngang xỉu dọc". Dù là ai đi chăng nữa khi không qua lớp chỉnh ảnh chắc chắn nhan sắc sẽ không được như trên MXH. Nhìn chung gương mặt của Thảo Nhi Lê được dân mạng đánh giá khá cao dù là mộc mạc. Rich kid Thảo Nhi Lê là một cái tên quen thuộc trên mạng xã hội. Cô nàng là tiểu thư con nhà giàu, cô còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, năng động và hiện đại. Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh cũng như mối tình ngọt ngào với anh chủ quán bar Nguyễn Bảo Long, hot girl này còn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, hiện đại và nóng bỏng. Thảo Nhi Lê từng sống ở Đức trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Cô là gương mặt quen thuộc trên các hội nhóm rich kid Việt Nam. Dù không hoạt động nhiều trong ngành nghệ thuật nhưng Instagram của cô nàng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Thảo Nhi Lê được biết tới với danh xưng "tiểu thư con nhà giàu Việt" và gây ấn tượng với phong cách thời trang hở bạo, sang chảnh và rất thời thượng. Ảnh: IGNV, FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

