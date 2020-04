Lộ điều này trên clip, danh xưng “nữ hoàng nội y” của Ngọc Trinh “toang"

Trong một clip mix đồ mới đây được Ngọc Trinh đăng tải lên story tại trang cá nhân, người hâm mộ tá hỏa khi thấy thân hình gầy gò, thiếu sức sống của cô. Đôi chân của "nữ hoàng nội y" nhỏ tới mức không khép được khít nhau. Cơ thể gầy quá mức khiến vòng 1 của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh dường như biến mất. Trong một chiếc váy màu đen trễ nải, gò hồng đào của cô nàng bị lép, không đủ để "lấp đầy" phần cúp ngực được may sẵn. Các bộ đồ khác cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí nhàu nhĩ, nhăn nhúm vải thừa vì cơ thể của Ngọc Trinh quá nhỏ. Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh cũng từng lộ những khoảnh khắc lộ phần ngực phẳng lì như chưa dậy thì. Đã thế, cô nàng lại thường xuyên diện các bộ cánh trễ nải. Không hiểu vì lý do gì, do photoshop hay sử dụng những dụng cụ hỗ trợ mà trên các tấm hình tự đăng tải, Ngọc Trinh vẫn sở hữu vòng 1 căng tròn. Ba vòng hoàn hảo cùng chiều cao nổi trội, từ lâu, Ngọc Trinh đã được gắn liền với danh xưng "nữ hoàng nội y". Thế nhưng những bức ảnh chưa qua photoshop của cô nàng từng nhiều lần khiến người hâm mộ hết hồn. Ngọc Trinh sở hữu nước da kém tươi tắn, thân hình gầy như bị suy dinh dưỡng, vòng 1 và vòng 3 "bốc hơi" hoàn toàn. Chính bởi những hình ảnh kém xinh mà dân mạng cho biết nếu cô nàng không chịu khó cải thiện hình thể mà chỉ trông chờ vào công nghệ photoshop thì danh hiệu "nữ hoàng" lâu nay sẽ sớm rơi vào tay người khác. "Mặt xinh, eo đẹp nhưng chịu khó ăn uống, mập lên chút nữa mới được. Chứ nhìn yếu rớt thế này thì không được, nhiều người mẫu nóng bỏng hơn nhiều", "Xem clip thấy Ngọc Trinh ăn nhiều lắm mà sao nhìn gầy phát sợ vậy" - Dân mạng bình luận. Ngọc Trinh là người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với những phát ngôn, hành động gây sốc. Ở tuổi 31, Ngọc Trinh vẫn đẹp rạng ngời và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Mời độc giả xem thêm clip: Ngọc Trinh thú nhận "bệnh cuồng", sắm nhầm đôi giày "mắc mệt" - Nguồn: Youtube

Trong một clip mix đồ mới đây được Ngọc Trinh đăng tải lên story tại trang cá nhân, người hâm mộ tá hỏa khi thấy thân hình gầy gò, thiếu sức sống của cô. Đôi chân của "nữ hoàng nội y" nhỏ tới mức không khép được khít nhau. Cơ thể gầy quá mức khiến vòng 1 của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh dường như biến mất. Trong một chiếc váy màu đen trễ nải, gò hồng đào của cô nàng bị lép, không đủ để "lấp đầy" phần cúp ngực được may sẵn. Các bộ đồ khác cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí nhàu nhĩ, nhăn nhúm vải thừa vì cơ thể của Ngọc Trinh quá nhỏ. Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh cũng từng lộ những khoảnh khắc lộ phần ngực phẳng lì như chưa dậy thì. Đã thế, cô nàng lại thường xuyên diện các bộ cánh trễ nải. Không hiểu vì lý do gì, do photoshop hay sử dụng những dụng cụ hỗ trợ mà trên các tấm hình tự đăng tải, Ngọc Trinh vẫn sở hữu vòng 1 căng tròn. Ba vòng hoàn hảo cùng chiều cao nổi trội, từ lâu, Ngọc Trinh đã được gắn liền với danh xưng "nữ hoàng nội y". Thế nhưng những bức ảnh chưa qua photoshop của cô nàng từng nhiều lần khiến người hâm mộ hết hồn. Ngọc Trinh sở hữu nước da kém tươi tắn, thân hình gầy như bị suy dinh dưỡng, vòng 1 và vòng 3 "bốc hơi" hoàn toàn. Chính bởi những hình ảnh kém xinh mà dân mạng cho biết nếu cô nàng không chịu khó cải thiện hình thể mà chỉ trông chờ vào công nghệ photoshop thì danh hiệu "nữ hoàng" lâu nay sẽ sớm rơi vào tay người khác. "Mặt xinh, eo đẹp nhưng chịu khó ăn uống, mập lên chút nữa mới được. Chứ nhìn yếu rớt thế này thì không được, nhiều người mẫu nóng bỏng hơn nhiều", "Xem clip thấy Ngọc Trinh ăn nhiều lắm mà sao nhìn gầy phát sợ vậy" - Dân mạng bình luận. Ngọc Trinh là người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với những phát ngôn, hành động gây sốc. Ở tuổi 31, Ngọc Trinh vẫn đẹp rạng ngời và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Mời độc giả xem thêm clip: Ngọc Trinh thú nhận "bệnh cuồng", sắm nhầm đôi giày "mắc mệt" - Nguồn: Youtube