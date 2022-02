Lộ danh tính nữ VĐV trượt tuyết gây sốt Olympic Bắc Kinh 2022

Eileen Gu là nữ vận động viên đã giành vô địch môn Big air (nhào lộn trên không với ván trượt tuyết) tại Thế vận hội Mùa đông 2022, diễn ra ở Bắc Kinh. Ngôi vô địch môn Big air là huy chương vàng đầu tiên của vận động viên trượt tuyết 19 tuổi tại Olympic. Eileen Gu sinh năm 2003 tại San Francisco, California, có cha là người Mỹ và mẹ là người Trung Quốc. Người đẹp có vẻ đẹp lai ấn tượng đầy thu hút. Ngoài vai trò là nữ vận động viên trẻ tuổi tài năng, Eileen Gu cũng là một người mẫu sáng giá. Cô từng xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí quốc tế và được mời tham dự các sự kiện thời trang lớn ở Paris và New York. Cô cũng là gương mặt của nhiều thương hiệu như Victoria's Secret, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Estée Lauder hay Fendi... Eileen Gu còn là gương mặt trẻ nhất lọt danh sách “30 Under 30” – 30 người dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng, ở lĩnh vực giải trí và thể thao. Ngoài thành tích lĩnh vực thể thao, thời trang, Eileen Gu còn là người thông minh, học giỏi. Được biết, Eileen Gu tốt nghiệp trung học ở Mỹ sớm hơn một năm so với bạn cùng trang lứa. Vào thời điểm năm ngoái, người đẹp thể thao trúng tuyển Đại học Stanford nhưng lùi lịch học một năm để có thời gian tập luyện thi Olympic. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Eileen Gu là nữ vận động viên đã giành vô địch môn Big air (nhào lộn trên không với ván trượt tuyết) tại Thế vận hội Mùa đông 2022, diễn ra ở Bắc Kinh. Ngôi vô địch môn Big air là huy chương vàng đầu tiên của vận động viên trượt tuyết 19 tuổi tại Olympic. Eileen Gu sinh năm 2003 tại San Francisco, California, có cha là người Mỹ và mẹ là người Trung Quốc. Người đẹp có vẻ đẹp lai ấn tượng đầy thu hút. Ngoài vai trò là nữ vận động viên trẻ tuổi tài năng, Eileen Gu cũng là một người mẫu sáng giá. Cô từng xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí quốc tế và được mời tham dự các sự kiện thời trang lớn ở Paris và New York. Cô cũng là gương mặt của nhiều thương hiệu như Victoria's Secret, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Estée Lauder hay Fendi... Eileen Gu còn là gương mặt trẻ nhất lọt danh sách “30 Under 30” – 30 người dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng, ở lĩnh vực giải trí và thể thao. Ngoài thành tích lĩnh vực thể thao, thời trang, Eileen Gu còn là người thông minh, học giỏi. Được biết, Eileen Gu tốt nghiệp trung học ở Mỹ sớm hơn một năm so với bạn cùng trang lứa. Vào thời điểm năm ngoái, người đẹp thể thao trúng tuyển Đại học Stanford nhưng lùi lịch học một năm để có thời gian tập luyện thi Olympic. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar