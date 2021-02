Lộ danh tính người phụ nữ mặc quần xuyên thấu gây phản cảm

Cách đây ít ngày, hình ảnh người phụ nữ mặc quần xuyên thấu đi cùng con trai đi rút tiền tại một cây ATM, và cùng gia đình xuất hiện ở sân bay đã nhận về sự quan tâm cực lớn. Trong ảnh, nữ chính diện một chiếc quần xuyên thấu, hở nguyên vòng 3 cùng nội y. Dù xung quanh có rất nhiều khách hàng chờ đợi nhưng người này vẫn thản nhiên đứng rút tiền cũng như đi giữa sân bay như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi những hình ảnh ăn mặc phản cảm của người phụ nữ này được dân mạng chia sẻ, nhiều người đã tinh mắt nhận ra ngay danh tính của nữ chính, đó là nhân vật khá quen mặt trên MXH thời gian qua. Theo tìm hiểu, đó là chị L.B.C (đến từ TP.HCM). Chị C. được biết đến qua loạt ảnh "thả rông" vòng 1 dạo phố thời gian qua. Không chỉ diện như vậy đến nhà hàng, quán cà phê,... chị còn mặc đến cả chốn linh thiêng như đền Ngọc Sơn. Phong cách ăn mặc của chị C. vấp phải nhiều tranh cãi dữ dội, tuy nhiên chị không mảy may quan tâm mà thay vào đó, chị C. lại càng đăng tải nhiều hình ảnh tương tự lên MXH hơn nữa. Trước những bình luận ném đá của dân mạng về cách chọn trang phục, chị C. đã đưa ra những dòng phản pháo cực gắt. Theo chị, ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng. Trước đó chị C. cũng chia sẻ, việc ăn mặc này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình hiện tại. Nhưng chị cho hay, chồng rất tôn trọng sự tự do về thời trang của vợ. Nhìn bộ quần áo, dân mạng tinh mắt nhanh chóng nhận ra đây chính là L.B.C - 1 nhân vật "nổi tiếng" trên MXH với style "thả rông" vòng 1. Việc khoe quá lộ liễu cơ thể của mình như chị C. hiện tại đã nhận về vô số lời chỉ trích của cư dân mạng. Những hình ảnh của cô gái này đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng họ vô cùng "nóng mắt" khi chứng kiến phong cách ăn mặc hở hang của cô. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Ngọc Trinh hở bạo tại LHP Cannes, bình thường hay phản cảm? - Nguồn: YAN News

