Lộ danh tính gái xinh từng thi hoa hậu làm MC "Nóng cùng Euro 2020"

Mới đây, thông tin Phù Bảo Nghi trở thành người dẫn chương trình Nóng cùng Euro 2020 đã được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Trước khi đến với vai trò mới này, Bảo Nghi được biết đến là một trong những người đẹp nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp Phù Bảo Nghi lọt vào top 22 chung cuộc và giành giải Người đẹp Thể thao. Đây là lần đầu người đẹp sinh năm 2001 được thử sức ở vị trí người dẫn chương trình trên sóng truyền hình Nóng cùng Euro 2020. Trước đó, Bảo Nghi là MC đêm bế mạc Tuần lễ thời trang. Cô được dân mạng khen ngợi cả về vóc dáng lẫn thành tích học tập "không phải dạng vừa". Được biết, Bảo Nghi từng tốt nghiệp cấp 3 tại American International School.Người đẹp 2K sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 55kg và số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 86-66-97 cm. Đáng chú ý là thành tích học tập cực "khủng" của 10X này khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Theo chia sẻ của Bảo Nghi, cô đỗ vào cùng lúc ba ngôi trường đại học danh tiếng của Mỹ là Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Ngoài ra, điểm thi TOEFL là 107, đọc 25/30, nghe 29/30, nói 27/30 và viết 26/30. Sau đó, 10X đã chọn theo học trường Hult International Business School - ngôi trường mà người đẹp 19 tuổi xuất sắc giành được gói học bổng lên đến 20.000 USD/năm. Bảo Nghi chơi bóng đá từ nhỏ nên khá am hiểu luật, cách thức của môn thể thao vua này. Vậy nên khi nhận lời mời đồng hành cùng Nóng cùng Euro 2020, cô nàng khá tự tin, tuy nhiên cô phải tìm hiểu nhiều hơn về giải đấu này. Ngoài gây ấn tượng bởi gương mặt sáng cùng thách tích "khủng", Bảo Nghi còn hút mắt người đối diện khi sở hữu cóc dáng chuẩn đồng hồ cát. Ở một số góc ảnh, nhiều người nhận xét Bảo Nghi có nét khá giống với Hoa hậu Tiểu Vy với vẻ đẹp thanh thoát. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

