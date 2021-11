Lộ danh tính gái xinh chụp ảnh cùng bạn thân Linh Ngọc Đàm

Cách đây ít ngày, nam streamer Quang Cuốn - tình cũ "Đàm tổng" đăng ảnh ngồi cạnh một cô gái có mái tóc dài vàng trong chuyến vi vu Đà Lạt gây chú ý. Dù bức ảnh không được chụp trực diện nhưng có thể thấy Quang Cuốn và cô gái này có những khoảnh khắc rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Bạn bè và người hâm mộ của anh chàng ngay lập tức vào chúc mừng nam streamer có người yêu. Sau khi bị netizen bàn luận, Quang Cuốn cũng lên tiếng khẳng định đây không phải là người yêu anh chàng. Đồng thời danh tính của gái xinh này được cư dân mạng tìm ra nhanh chóng. Cô gái ngồi bên cạnh Quang Cuốn là Mimi Phạm, sinh năm 2001 hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mimi cũng được biết đến là em kết nghĩa của Linh Ngọc Đàm.Hot girl 2K sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, giống với những ngôi sao thần tượng Hàn Quốc. Nhan sắc của Mimi khá khác biệt so với nhiều hot girl khác, cô nàng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nóng bỏng khiến khó ai cưỡng lại được. Mimi Phạm gây ấn tượng với mái tóc dài, vàng óng. Không rõ cô nàng hiện đang làm công việc gì, nhưng những bài đăng, hình ảnh của cô nàng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Gái xinh 2K luôn gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, đậm chất gái Hàn. Mimi Phạm cũng có cuộc sống sang chảnh, sử dụng khá nhiều đồ hàng hiệu đắt đỏ. Ngoài Linh Ngọc Đàm, Mimi còn có mối quan hệ thân thiết với Xoài Non, Duy Nhỏ, Quang Cuốn, MisThy,... Mỗi hình ảnh đời thường của em gái kết nghĩa Linh Ngọc Đàm nhận về hàng tá lượt like và bình luận khen ngợi. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

