Lộ danh tính cô gái đẹp tựa thiên thần tỷ tỷ trò chuyện trên phố

Mới đây, một đoạn clip thử thách có tựa đề "đừng nói gì vào mic và thắng 500k" (Don't talk in this mic and win $10) chia sẻ lên YouTube nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nội dung không quá hấp dẫn nhưng điều khiến nhiều người chú ý là nhan sắc của gái xinh dù chỉ xuất hiện vài phút trong clip. Cụ thể trong đoạn clip, YouTuber L. thử thách người chơi dù được hỏi bất cứ câu gì cũng không được đáp lại bằng lời nói. Trước yêu cầu đó, khác với nhiều người qua đường chọn cách im lặng hoặc nhịn cười, cô bạn hot girl này lại gây ấn tượng khi sử dụng các cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể linh hoạt để trả lời các câu hỏi như học ngành gì, hay tên gì,... Ngoài ra, gương mặt xinh xắn, thanh thoát sống mũi cao như hot girl Trung Quốc của cô cũng nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ngay lập tức, danh tính của cô gái này đã được tìm ra. Đó là Hoài Thu (sinh năm 2002), hiện đang theo học chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Kinh tế Tài chính tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Nhờ nhan sắc trong trẻo nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ khá, Hoài Thu tự hào là Đại sứ ULIS 2021 tại ngôi trường đang theo học. Vì vài phút xuất hiện trong clip thử thách mà Hoài Thu phải tạm tắt thông báo các trang mạng xã hội vì được quá nhiều cư dân mạng quan tâm. Hoài Thu chia sẻ: "Sau khi nhận được sự chú ý từ đông đảo mọi người thì thật sự mình khá bất ngờ, ban đầu mình hơi hoảng và đã phải tắt hết thông báo trên mọi nền tảng, bạn bè và người thân cũng gọi điện cho mình khá nhiều". Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Hoài Thu còn khá tiếng Anh và tự học thêm cả Trung vì đam mê. Cô bạn sinh năm 2002 cho biết bản thân tự tin về khả năng ngoại ngữ, đồng thời việc ở trong một môi trường chuyên nghiệp đã giúp cô trau dồi thêm kĩ năng rất nhiều. Ngoài học tập, Hoài Thu cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao và đặc biệt rất yêu thích bóng rổ. Kênh TikTok của Hoài Thu vốn chỉ để giải trí và có lượng người theo dõi ở mức nhỏ, nhưng sau khi cô gây bão mạng xã hội số người tương tác tăng lên đáng kể. Đây là một mảnh đất màu mỡ để giới trẻ khai thác và kiếm thêm thu nhập, song Hoài Thu cho biết bản thân chưa có ý định sẽ theo con đường TikToker chuyên nghiệp. Bên cạnh việc học tập, ngoại hình nổi bật, cao ráo cũng mang cho Hoài Thu lợi thế nhất định. Cô không bỏ qua những cơ hội làm mẫu ảnh cho người quen, bạn bè và hi vọng có thể phát triển xa hơn nữa.

