Lộ ảnh trước PTTM, hot girl "Người ấy là ai" mùa 3 khiến dân tình xuýt xoa

Vũ Thanh Quỳnh (sinh năm 1992, quê Nam Định) mới đây được tiết lộ là nữ chính trong chương trình "Người ấy bạn là ai 3" khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Thanh Quỳnh từng gây chú ý bởi quá khứ thay đổi hoàn toàn diện mạo nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Cách đây 5 năm , Thanh Quỳnh đăng kí tham gia chương trình “Thay đổi cuộc sống – Change Life” và may mắn được lựa chọn. Đó trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả lại có ngoại hình kém xinh, Thanh Quỳnh phải bươn trải đủ nghề như thợ may, bưng bê tại quán ăn,... Trước đây, Thanh Quỳnh sở hữu phần hàm hô, sống mũi thấp, khuôn mặt không hề hài hòa. Cô đã trải qua những ca phẫu thuật thẩm mỹ phức tạp cắt xương hàm, chỉnh răng, cắt mí, nâng mũi,.. Những thay đổi ngoạn mục của Thanh Quỳnh khiến rất nhiều cô gái có ngoại hình kém xinh nuôi hy vọng thay đổi . Nhìn những hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật, không ai nghĩ một cô gái không mấy xinh đẹp, có phần quê mùa lại xuất hiện với ngoại hình hoàn toàn khác như vậy. Không chỉ ngoại hình, cuộc sống của Thanh Quỳnh cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cô không còn phải đi phục vụ bàn, may đồ thuê mà hiện đã làm quản lý của một thẩm mỹ viện. Thanh Quỳnh cũng gây ấn tượng nhờ phong cách ăn mặc sành điệu, thu hút. Cô nàng sở hữu rất nhiều fan hâm mộ qua những clip khoe nhan sắc xinh đẹp trên Tik Tok. Mời quý độc giả xem thêm clip: Vũ Thanh Quỳnh sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ! - Nguồn: Youtube

