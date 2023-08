Lăng xê mốt "no bra" mỹ nhân làng golf gây chú ý

Grace Charis được mệnh danh là hot girl làng golf nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng với chiều cao 1m67, nặng 55kg. Cô sinh năm 1999, đến từ Hoa Kỳ. Grace Charis bắt đầu chơi golf từ khi còn học trung học phổ thông và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp sau khi học xong đại học. Hiện tại, cô còn là người mẫu tự do và là KOL nổi tiếng trên MXH với trang Instagram cá nhân thu hút 1,3 triệu người theo dõi. Mỗi lần ra sân, Grace Charis khiến người ta khó lòng rời mắt bởi gu ăn vận gợi cảm, tôn thể hình đẹp. Cô chuộng diện các thiết kế xẻ cổ sâu kết hợp với chân váy ngắn dáng xòe. Không chỉ thế, Grace còn táo bạo khi lăng xê mốt "no bra". Bên cạnh những lời khen dành cho vẻ đẹp gợi cảm của Grace, có một số ý kiến cho rằng, cô nàng nên tiết chế lại gu ăn mặc. Golf được biết đến là môn thể thao quý tộc và trang phục thanh lịch cũng là một trong những yếu tố khiến người ta yêu thích bộ môn này. Chính vì thế, những thiết kế áo xẻ cổ sâu của Grace mặc khi ra sân được coi là không phù hợp. Thậm chí, sau những lần golfer bị quấy nhiễu, tống tiền, đe dọa tính mạng vì mang cả phong cách cá nhân khá táo bạo đi thi đấu, một số giải đấu đã ban hành luật cấm mặc những bộ đồ bó sát, áo khoét sâu hoặc váy quá ngắn. Hơn nữa, ban tổ chức cũng nhấn mạnh thêm, các golfer ra sân thi đấu không nên quá chú trọng vào trang phục để tránh gây mất tập trung, làm ảnh hưởng đến trận đấu. Trước đó, tờ The Sun cũng chỉ ra, Grace Charis bị nhiều người cho rằng sao chép lại hình ảnh của Paige Spiranac để nổi tiếng trên MXH.

