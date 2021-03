Làm vlog về cuộc sống ở Mỹ, gái xinh Hàn Quốc gây sốt

Michelle Choi là vlogger chuyên thực hiện những vlog về cuộc sống một mình trong căn hộ siêu xinh xẻo ở New York thu hút sự chú ý của nhiều người. Michelle lớn lên ở California, tốt nghiệp đại học ở Seoul, Hàn Quốc và sở hữu kênh YouTube với gần 750.000 người đăng ký theo dõi. Dù tường thuật lại cuộc sống một mình của mình ở thành phố lớn nhưng Michelle không hề tạo cảm giác cô đơn, nhàm chán hay uể oải mà trái lại ai xem xong cũng cảm thấy mình thèm khát cuộc sống như thế. Trong những vlog của mình, Michelle kể về những ngày thường nhật của mình tưởng chừng như quá nhàm chán vì nội dung này đã được nhiều Youtuber khác khai thác nhưng cô nàng lại có thể hiện riêng, mang tính tự do, chân thật khiến người xem cảm thấy hứng thú. Các vlog ăn một mình, skincare một mình, dọn nhà một mình... tất tần tật làm một mình của Michelle Choi khiến người xem hình dung ra một cuộc sống độc lập và cân bằng của người trẻ ở thành phố lớn. Không chỉ gây chú ý về lối sống tự do, Michelle Choi còn được khen ngợi vì biết cách chăm sóc bản thân để luôn xinh đẹp. Michelle Choi cũng có cách phối đồ cực tinh tế, mới nhìn cứ nghĩ là diễn viên hay người mẫu luôn ấy. Cũng theo Michelle chia sẻ để sống một mình và xinh ơi là xinh như cô nàng, các bạn trẻ cũng cần phải có tiền trước. Sự tích cực trong cách sống một mình của Michelle Choi khiến cô ngày càng có nhiều fan. Những bức ảnh khoe vóc dáng nuột nà trên trang cá nhân cũng thu hút không ít sự chú ý của các fan. Từ cách phối đồ cho đến thần thái của Michelle Choi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hợp với vóc dáng của cô nàng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24

