Làm từ thiện cũng bị nói, Lộc Fuho thẳng thắn đáp trả

Ngay khi nghe tin bé trai rơi xuống trụ bê tông đã ra đi, Lộc Fuho liền lặn lội ra tận Đồng Tháp để trao 10 triệu đồng an ủi gia đình em. Dù hành động xuất phát từ tình cảm, thế nhưng ngay khi đăng tải bức hình lên mạng xã hội, nam YouTuber đã nhận về vô vàn lời lẽ tiêu cực. Có lẽ vì cảm thấy quá thất vọng, hiện tượng mạng này đã bộc bạch trên mạng xã hội: "Có lòng đi giúp người cũng bị nói. Thôi kệ ai muốn nói gì thì nói, miễn mình cảm thấy ý nghĩa là được…" Thực tế đây không phải là lần đầu tiên, Lộc Fuho làm từ thiện, mang tiền đi giúp mọi người. Trước đó, khi nữ du học sinh Đ.T.T. (nạn nhân trong sự cố xảy ra tại Itaewon) được đưa về nước, anh cũng đã đến tận nhà để tiễn biệt. Đồng thời gửi tặng 2 triệu đồng tiền nhang thay cho lời động viên, an ủi đến gia đình cô gái trẻ. Thời điểm đó, Lộc Fuho cũng liên tục nhận về những ý kiến trái chiều từ dân mạng. Nam YouTuber đã phải tự lên tiếng giải thích về hành động của mình. Anh nói: "Học sinh các em ạ. Cùng quê nên đến thắp cho em ấy nén nhang. Mong em an nghỉ nhé." Hay như đợt Lộc Fuho lên kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh cho cụ bà 85 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Biết được điều đó, một số ý kiến đã cho rằng hành động của anh chàng là dư thừa, thay vì sửa nhà vệ sinh thì nên giúp đỡ cụ theo cách khác. Dù vậy, Lộc Fuho vẫn rất kiên định với quyết định của mình. Ngay cả khi bản thân chẳng dư dả gì nhiều, anh vẫn sẵn sàng tích cóp, mang tiền đi xây, sửa nhà cho các cụ ông cụ bà. Đối với một số trường hợp quá khổ cực, anh tự nguyện đứng lên kêu gọi mọi người quyên góp, sau đó bản thân thực hiện sao kê đầy đủ trên livestream, giải đáp mọi thắc mắc xung quanh. Không chỉ Lộc Fuho, bà xã anh - Kim Thuỷ cũng rất chăm chỉ làm thiện nguyện. Mới đây, cô nàng cũng đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho một em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Bản thân hai vợ chồng nam Youtuber cũng đã trích 10 triệu đồng từ quỹ từ thiện của mình, đồng thời thêm vào 3 triệu đồng tiền túi để tặng cho em nhỏ.

