Lạc lối đường về trước thiên đường mây trên “nóc nhà Y Tý“

Lảo Thẩn được mệnh danh là “nóc nhà Y Tý”, đồng thời nằm trong top 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam, đây được xem là điểm check in được các tín đồ phượt ghé thăm. Ảnh: Hoàng Minh Thương Lảo Thẩn là địa chỉ được săn đón và thường xuyên được gọi tên vào những tháng cuối năm bởi đây là thời điểm săn mây lý tưởng nhất trong các mùa. Ảnh: Hoàng Minh Thương Để check in Lảo Thẩn và ngắm mây trôi bồng bềnh du khách phải trải qua hành trình leo núi. Ảnh: Hoàng Minh Thương Cung đường đi từ chân núi lên đỉnh sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để hòa mình vào thiên nhiên và không gian trong lành của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Hoàng Minh Thương Mục đích của những người leo núi ở Lảo Thẩn chính là được ngắm, được chạm hay được chụp ảnh cùng tầng tầng lớp lớp những đám mây xếp chồng lên nhau che phủ cả một vùng núi. Trải nghiệm tuyệt vời này được chứng minh qua hàng ngàn bức ảnh đẹp quên lối về trên MXH. Ảnh: Hoàng Minh Thương “Săn mây Lảo Thẩn”, ngắm bình minh trên đỉnh núi chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đặt chân lên đỉnh mà chắc hẳn du khách nào cũng muốn có được. Ảnh: Hoàng Minh Thương Tuy không hùng vĩ như Fansipan và ít nguy hiểm hơn leo núi Bà Đen nhưng Lảo Thẩn được biết đến là điểm săn mây lý tưởng ở vùng núi Tây Bắc. Ảnh: Hoàng Minh Thương Trên MXH đã xuất hiện nhiều hình ảnh check in Lảo Thẩn cực đẹp đến từ các tín đồ của phượt. Ảnh: Đình Thi Mặc dù đường leo Lảo Thẩn không quá khó khăn thế nhưng nên dành ra ít nhất 2 ngày 1 đêm, để khám phá núi rừng đại ngàn nơi đây cũng như đảm bảo sức khỏe cho bạn khi bắt đầu cuộc hành trình. Ảnh: Đình Thi Thời điểm lý tưởng nhất để bạn bắt đầu hành trình trekking núi Lảo Thẩn Y Tý chính là từ tháng 10 đến tháng 12 và từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Ảnh: Đình Thi Săn mây, ngắm bình minh trên đỉnh Lảo Thẩn là một nét đặc trưng tạo nên “thương hiệu” dành cho vùng đất Tây Bắc này. Ảnh: Phuong Le Ảnh: Phuong Le

